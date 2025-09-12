La Junta de Protección Social (JPS) dedicará su sorteo de lotería de esta noche, 12 de septiembre, al 50 aniversario del Parque Nacional Chirripó, reconocido como uno de los tesoros naturales más emblemáticos de Costa Rica.

La iniciativa une 2 misiones fundamentales: la protección del ambiente y la promoción del bien social, una causa que la JPS ha apoyado por más de 180 años.

El sorteo se realizará hoy viernes 12 de septiembre a las 7:30 p.m, el cual contará con:

El premio mayor será de ₡ 120 millones .

será de . Existe la posibilidad de que una persona ganadora obtenga hasta 250 millones de colones como parte de la promoción del acumulado.

Este sorteo busca honrar los valores que representa el Chirripó como conservación, resiliencia, armonía con la naturaleza y el amor por la tierra costarricense.

La JPS también rindió homenaje a todas las personas e instituciones que han contribuido a la protección del parque durante estos 50 años, incluyendo guardaparques, comunidades locales, científicos, voluntarios y entidades públicas.