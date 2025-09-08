

Paulina Carmona

La sétima fecha del Torneo de Apertura 2025 del fútbol costarricense se completará entre miércoles y jueves de la presente semana, luego de que ya se disputaran los primeros encuentros. El primero de ellos fue el sábado, donde el Municipal de Pérez Zeledón venció 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, mientras que Liberia sigue de líder, al derrotar 2 a 1 a Sporting en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Para esta mitad de semana, la programación incluye los tres encuentros pendientes. Puntarenas F.C. recibirá al Deportivo Saprissa este miércoles 10 de setiembre a las 7:00 p.m. en un estadio Miguel “Lito” Pérez que estará a puerta cerrada, porque no cuentan con el permiso del Ministerio de Salud.

Ese mismo día, Cartaginés enfrentará a Herediano a las 8:00 p.m. en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Finalmente, Guadalupe salta al verde contra San Carlos, el jueves 11 de setiembre a las 8:00 p.m., en la cancha del estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.