“¿Cómo exigirle al ciudadano que respete las reglas si quienes detentan el poder encuentran maneras de eludir la justicia?”

Han pasado más de doce años desde que se destapó uno de los casos de corrupción más vergonzosos en la historia reciente del país, y el juicio por el expediente de “La Trocha” sigue sin iniciar.

Sí, más de una década después, Costa Rica aún espera que se siente a los responsables en el banquillo de los acusados.

¿Dónde quedó la justicia pronta y cumplida? ¿Cómo se supone que debemos creer en el sistema judicial si los procesos por corrupción duermen el sueño de los justos mientras la impunidad se pasea frente a nuestros ojos?

Esta semana, el Tribunal Penal volvió a suspender el inicio del debate. Esta vez, por la ausencia de un abogado defensor de ocho de los imputados, quien decidió no presentarse alegando conflictos de agenda con otro proceso judicial.

El resultado: una nueva postergación y más frustración para un país cansado que le vean la cara de tonto.

Los jueces confirmaron el abandono de la defensa y otorgaron plazo para que los acusados nombren nuevos abogados. Si no lo hacen, se les asignará un defensor público. La audiencia fue reprogramada para el 24 de abril. Otra fecha. Otro aplazo. Otro capítulo de este relajo institucional.

Como si fuera poco, el juicio también se atrasó por una recusación aceptada contra la jueza Tatiana López, quien fue separada del proceso. Su lugar lo ocupará la jueza Andrea Víquez. Este movimiento judicial añade más incertidumbre a un proceso que parece avanzar en cámara lenta, empantanado entre recusaciones, excusas, trámites y ausencias estratégicas.

Seamos claros: lo que está ocurriendo en el caso “La Trocha” no es solo una vergüenza judicial, es un mensaje peligroso. Un mensaje que le dice al país que robar desde el Estado sale barato. Que quien tiene poder o influencias puede alargar los procesos hasta que se diluyan. Que, al final, la justicia no llega.

Por respeto a la ciudadanía, por dignidad institucional y por la salud de nuestra democracia, este juicio debe iniciar de inmediato. No más atrasos, no más excusas, no más burlas. Este país necesita justicia, pero también necesita respeto. Y lo que estamos viendo con este caso es todo lo contrario. Costa Rica no merece un Poder Judicial atrapado en su propio laberinto. Merece instituciones que funcionen, jueces que hagan su trabajo y una clase política que rinda cuentas. Ya basta de relajos. Es hora de que la justicia deje de ser una promesa postergada y se convierta, de una vez por todas, en una realidad.