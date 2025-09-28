La inteligencia artificial (IA) se expande en todos los campos y su implementación es tendencia en todos los sectores. El especialista internacional Ernesto Verdugo visitó Costa Rica para participar en un foro con empresarios y explicó que los desafíos a vencer son el miedo y la falta de conocimiento.

Verdugo insiste en que la ruta para el avance radica en dejar atrás la creencia de que la IA es solamente para crear contenido, pues esa es apenas una parte muy pequeña de sus virtudes.

El especialista sostiene que la IA no solo está aquí para quedarse, sino que avanzará hasta ser sistemas que piensen por sí mismos, se autocorrigen, y que además, la inteligencia artificial va a empezar a tener sentimientos.

Este es un extracto de la entrevista:

¿Cuáles son los principales obstáculos que ha encontrado en el sector empresarial para implementar la inteligencia artificial?

Lo que sucede es que muchas personas le tienen miedo a la inteligencia artificial porque reciben muchos mensajes encontrados. Por un lado, ven YouTube y escuchan que es muy buena, pero en la televisión oyen que puede tener peligros y les quitará empleos o trabajos. Cuando tienen información incompleta, se vuelven miedosos y toman decisiones sin conocer. Hay que crear la concientización y educar a las personas para que sepan cómo la IA los puede ayudar.

¿Cuál diría usted que es el mayor enemigo de esta tecnología?

El enemigo más grande de la inteligencia artificial es la ignorancia humana. La gente confunde la parte artificial con la inteligencia. El gran problema es que la gente no sabe que no sabe. Si no son conscientes de su ignorancia, no hay forma de hacer absolutamente nada con ellos.

Hemos pasado por diferentes momentos históricos. ¿Hacia dónde visualiza que se dirige la IA en el futuro?

La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Pienso que dentro de muy poco tiempo va a empezar a haber sistemas que piensen por sí mismos, que se autocorrigen y que pueden hacer las cosas por ellos mismos sin necesitar humanos.

La inteligencia artificial va a empezar a tener sentimientos, va a empezar a entender qué piensa y que piensa. Esto causará que muchos humanos se den cuenta de que están perdidos en la educación. Antes competíamos contra otra persona, pero ahora competimos contra una máquina que sabe 100,000 veces más, es muchísimo más rápida que tú, y habla todos los idiomas.

Foto: Randall Sandoval

¿Entonces, cuál es la ruta correcta?

Lo más importante es adoptar la inteligencia artificial para poder utilizarla. Esto, sin duda alguna, va a reemplazar a muchísimas personas y muchos empleos. A los únicos que no va a reemplazar es a las personas que entiendan cómo utilizarla para ser mejores.

¿Cuál es el concepto que se debe dejar atrás para avanzar con la IA?

Hay que dejar atrás el concepto de que la inteligencia artificial es para hacer contenido. Esa es una de las 950 maneras, pero es lo que persigue todo el mundo. Lo que yo sé que va a suceder es que los prompts y los algoritmos ya no van a existir. Te vas a comunicar con la IA como si fuera un hombre. La cosa va en que la inteligencia artificial se está haciendo consciente y sabe perfectamente que existe. La IA es para crear conciencia, no solo para crear contenido.