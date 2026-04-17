La inseguridad en Puntarenas: Un problema complejo

La inseguridad es uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro cantón central de puntarenas. Los índices de homicidios y delitos violentos han aumentado de manera alarmante, y es fundamental que abordemos las causas de este problema.

Como regidor propietario del concejo municipal de puntarenas, he sido un fuerte crítico con la administración actual, especialmente con la Alcaldía, por no abordar de manera eficiente la problemática de la inseguridad en nuestro cantón. A pesar de mi posición, he presentado mociones y propuestas para que se tomen medidas paliativas y se mitigue la situación actual tan grave.

He presentado varias mociones y propuestas para abordar la inseguridad, he insistido categóricamente en que hay

Crear un plan de seguridad integral que aborde la seguridad desde una perspectiva holística, incluyendo la prevención, la represión y la rehabilitación para que se aumente la presencia policial en las calles y barrios para disuadir la delincuencia y brindar seguridad a los ciudadanos, muchas veces he hecho un llamado para que se implementen programas de prevención para jóvenes y adultos para abordar las causas de la delincuencia y sobre todo por la falta de empleo que junto a pobreza extrema que hoy existe en nuestro cantón desafortunadamente han llevado a muchos de nuestros jóvenes a involucrarse en actividades ilícitas reclutados por grupos criminales organizados responsables de la violencia y la inseguridad en nuestro cantón central, y por supuesto la causa más directa como lo fue la eliminación de la pesca de arrastre de camarón que sin ninguna duda ha tenido un impacto devastador en la economía local, dejando a muchas familias sin ingresos y sin opciones. Mismas que han propiciado.

La inseguridad ha llevado a una situación de violencia y miedo en nuestras calles. Los ciudadanos de puntarenas estamos sufriendo, y ya es hora de que tomemos acciones a. Corto plazo por ello como líderes políticos refrendados por el apoyo popular de quienes nos dieron la oportunidad de servir desde nuestros ediles.

Debemos trabajar para crear empleos dignos y sostenibles para nuestros jóvenes y familias y se hace fundamental implementar políticas efectivas para combatir la pobreza y la desigualdad y obvio.

Debemos revisar la política de pesca y encontrar soluciones que equilibren la conservación del medio ambiente con la necesidad de generar ingresos para nuestras comunidades.

Es hora de que hoy como líderes políticos junto a la sociedad civil trabajemos juntos para abordar la inseguridad en nuestro cantón. Debemos encontrar soluciones que beneficien a todos, no solo a unos pocos.

La vida de nuestros ciudadanos está en juego. La inseguridad en puntarenas es un problema creciente.

La inseguridad es uno de los problemas más graves que enfrenta el cantón central de puntarenas. En los últimos cuatro años, la tasa de homicidios ha aumentado de manera alarmante y la violencia ha tenido un impacto devastador en la comunidad de puntarenas el aumento de la violencia juvenil, un 60% de los homicidios en puntarenas son cometidos por menores de edad, lo que refleja una preocupante tendencia de violencia entre los jóvenes.

La inseguridad ha afectado negativamente el turismo, un sector clave para la economía local. Los turistas están siendo amenazados y algunos han sido víctimas de delitos.

La violencia ha creado un clima de miedo y ansiedad en la comunidad, afectando la calidad de vida de los residentes. Es fundamental que la alcaldía y el concejo municipal trabajemos juntos para abordar la inseguridad en puntarenas. Con un compromiso real y sostenido para abordar la inseguridad y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos ya que merecemos vivir en un entorno seguro y próspero.