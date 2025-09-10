La Contraloría General de la República ha señalado en reiteradas oportunidades sobre la problemática que se mantiene en muchas de las entidades del sector público de la poca capacidad para ejecutar sus presupuestos, es decir una de las fallas que afectan el accionar del sector público es la poca capacidad de ejecución de los presupuestos como expresión financiera de los planes anuales operativos y de los planes operativos institucionales, y especialmente en lo que se refiere a proyectos de inversión.

Nos debe llamar a reflexionar los informes de la Contraloría General de la República y de la prensa, que señalan que se realizaron pocas en inversiones, es decir en infraestructura en el

sector público costarricense, debido en parte a que no hay una adecuada planificación de largo plazo y la poca capacidad para ejecutar proyectos plurianuales, es decir que se van a ejecutar en varios períodos.

Es fundamental que se mejore sustancialmente la capacidad de ejecución de las instituciones y empresas del sector público por lo que se pueden utilizar técnicas como la de proyectos mediante una adecuada capacitación a los niveles gerenciales y a los funcionarios de las unidades ejecutorias.

En el caso de los proyectos de inversión es más sería la problemática dado que recursos que se deberían destinar a obras, es decir al desarrollo de infraestructura, se queda sin utilizar, es de decir millones de dólares que debieron destinarse a obra pública no se utilizaron en los últimos años.

Lo cuales se destinaron a inversiones financieras, desvirtuando el propósito fundamental.

Para mejorar la ejecución de los presupuestos públicos y especialmente de los gastos destinados a obra pública se pueden aplicar también algunas medidas concretas como:

• Mejorar de manera sustancial la programación de las actividades.

• Considerar la afectación en los presupuestos plurianuales de los proyectos de inversión.

• Se debe mejorar la capacidad de gestión de las proveedurías, muchas veces son “cuellos de botella”, y no pueden tramitar todos los procesos de contratación.

• Por las fallas señalas en la ejecución de obras es fundamental que las entidades públicas mejoren en la ejecución del gasto público especialmente el destinado a gastos de inversión. Así como en el manejo de los distintos elementos de un proyecto de inversión como perfil del proyecto, los estudios de prefactibilidad, estudio de factibilidad, el financiamiento total del proyecto, el adecuado seguimiento de los mismos que puede abarcar varios años y ejecutar proyectos de mejor calidad, lleva una métrica del costo estimado versos el real y evaluación ex-post, de resultados o de fin de proyecto.

Los proyectos de inversión son fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico de un país.

En el sector público, estos proyectos juegan un papel crucial en la mejora

de la calidad de vida de los ciudadanos y en la promoción del desarrollo sostenible.

A continuación, se presentan algunas de las razones por las que los proyectos de inversión son importantes para mejorar el accionar del sector público:

Mejora de la Infraestructura: los proyectos de inversión en infraestructura, como carreteras, puentes, hospitales y escuelas, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y facilitan el acceso a servicios básicos.

Por ejemplo, la construcción de una nueva carretera puede reducir los tiempos de viaje y mejora calidad de vida de los ciudadanos.

Generación de Empleo: los proyectos de inversión pueden generar empleos directos e indirectos, lo que contribuye a la reducción del desempleo y al crecimiento económico y desarrollo social.

Por ejemplo, la construcción de un nuevo hospital puede crear empleos para médicos, enfermeras y personal administrativo y la contratación de la obra con terceros.

Mejora de la Calidad de Vida: los proyectos de inversión en servicios públicos, como agua potable, saneamiento y energía, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y reducen la pobreza. Por ejemplo, la construcción de un acueducto de puede mejorar la salud y el bienestar de la población.