En un mundo marcado por guerras, polarización, crisis económicas y sociedades fragmentadas resulta casi una rareza que la felicidad aún sea un parámetro que los países se permitan medir. No es poca cosa.

Hablamos de un concepto abstracto, sí, pero profundamente humano. Tanto que, a pesar de su subjetividad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo analiza desde hace más de una década a través del Informe Mundial de la Felicidad.

La edición 2025 del estudio nos trae una grata noticia: Costa Rica es el país más feliz de América Latina y el sexto a nivel global. En esta ocasión, escaló siete posiciones en comparación con el ranking de 2024, cuando ocupó el puesto 13. Hoy se ubica incluso por encima de México y de otras naciones desarrolladas que históricamente lideraban dichas mediciones.

Más allá del orgullo nacional, este logro nos invita a reflexionar sobre lo que en realidad significa la felicidad en una sociedad. ¿Se trata de un simple estado de ánimo o de un reflejo estructural que surge cuando hay condiciones mínimas de bienestar, libertad, comunidad y propósito?

El informe reciente centra su análisis no solo en los elementos clásicos como expectativa de vida, producto interno bruto per cápita, apoyo social, libertad para tomar decisiones y corrupción percibida, sino que pone énfasis en la relevancia del cuidado y de compartir alegría con otros, es decir, en lo relacional, en lo humano, en el tejido social.

Desde esa óptica, Costa Rica ha cultivado ciertos factores que contribuyen a la percepción colectiva de felicidad: estabilidad democrática, acceso a salud y educación públicas, tradiciones comunitarias fuertes y una sociedad que, a pesar de sus profundas tensiones internas, todavía conserva una noción básica de solidaridad.



“Solo con libertad económica, paz social y oportunidades reales de desarrollo

podremos construir un país donde la gente no solo viva, sino que lo haga bien”.

Sin embargo, la felicidad también depende de elementos más terrenales: las condiciones económicas y políticas juegan un rol determinante. Venezuela, por ejemplo, ocupa el último lugar en Latinoamérica y el puesto 82 a nivel mundial, reflejo claro de cómo el colapso institucional y la asfixia del sector privado pueden socavar cualquier posibilidad de bienestar colectivo.

Ahí es donde la lectura del informe deja de ser un motivo de celebración únicamente y se convierte en una advertencia, porque no se puede ser feliz si no se permite que la nación trabaje. Y cuando decimos trabajar, nos referimos a dejar al sector productivo innovar, invertir y desarrollarse sin los bloqueos innecesarios de una burocracia sofocante o de una agenda política hostil al emprendimiento.

La felicidad no se decreta ni se improvisa, se construye, y para que Costa Rica mantenga o incluso mejore su posición en estos índices, necesitamos fortalecer lo que nos ha traído hasta aquí, pero también corregir aquello que amenaza con revertir ese avance.

Uno de esos factores de riesgo es la polarización política, que se ha convertido en un obstáculo constante para la gobernabilidad. El conflicto permanente entre los Poderes del Estado -sea entre el Ejecutivo y el Legislativo o en ocasiones con el mismo Poder Judicial- solo genera desgaste, desconfianza institucional y paraliza las decisiones que podrían mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

A esto se suma un clima político que muchas veces está más centrado en el ruido, los ataques personales y la confrontación estéril que en resolver los verdaderos problemas: desempleo, pobreza, inseguridad, acceso a la vivienda, y educación de calidad. Sin soluciones reales a estos desafíos, el concepto de felicidad se convierte en un espejismo.

Si aspiramos a consolidar nuestra posición como uno de los países más felices del mundo, debemos asumir con responsabilidad que la felicidad no puede depender solo de las buenas estadísticas, requiere de un Estado eficiente y articulado, así como de una población empoderada y de un sector privado dinámico, respetado y libre de trabas innecesarias.

Porque solo con libertad económica, paz social y oportunidades reales de desarrollo podremos construir un nación donde la gente no solamente viva, sino que lo haga bien. Donde no haya que irse para poder prosperar, donde el éxito no sea privilegio de unos pocos, sino una posibilidad accesible para todos.

Costa Rica tiene todavía mucho por hacer. El lugar que hoy ocupamos en el ranking mundial de la felicidad debe impulsarnos a seguir avanzando, no a quedar satisfechos. Hay que defender nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades. La felicidad, en tanto ideal colectivo, tiene que ser el horizonte, pero nunca un punto de llegada definitivo.

Es momento de dejar de lado el enfrentamiento político inútil y centrarnos en lo verdaderamente relevante: construir un país que le dé sentido a la vida de sus ciudadanos. Esto empieza por dejar trabajar al que quiere producir, por garantizar que el Estado no se convierta en enemigo de la eficiencia y por recordar que la felicidad también se cultiva con libertad, justicia, solidaridad y propósito compartido.