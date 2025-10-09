Fernando Berrocal

Exministro de Seguridad Pública

Tres generaciones de costarricenses, somos hijos de la Reforma Social del doctor Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria e hijos, por igual, de la II República que fundó José Figueres y que consolidó la Constitución de 1949, fundamentada en las ideas republicanas y liberales de la Constitución de 1871, a la que se agregó las autonomías y una visión estratégica desarrollista y facilitadora del Estado Costarricense, iniciativas de Rodrigo Facio y los Diputados Social Demócratas.

A principios de los años 50 del siglo pasado, José Figueres decía que la II República debía “calzar a los costarricenses”, porque nuestros campesinos andaban descalzos en los pueblos y, cuando Lalo Gámez inició la revolución educativa, sólo en algunos cantones privilegiados había escuelas y colegios, mientras en las zonas bananeras se desconocía el Código de Trabajo y los afrodescendientes no podían ingresar al Valle Central.

Nos hemos olvidado de las contradicciones y pobreza de aquella Costa Rica.

A partir de la abolición del ejército, con educación y salud pública para todos, en paz y sin fraudes electorales, la II República generó una profunda “revolución democrática” y una sociedad aspiracional de clase media y oportunidades. Tanto que llegamos a ser un modelo y ejemplo de democracia institucional, protección al medio ambiente, progreso económico y bienestar social, mientras otros pueblos de América Latina se hundían en las más retrógradas y atroces dictaduras de extrema derecha e izquierda.

Errores también los hubo, como en todas las sociedades.

El más grande: en los siete gobiernos del siglo XXI, no realizar a tiempo y con visión de futuro, la necesaria Reforma del Estado, incluyendo los cambios constitucionales e institucionales que exigían las nuevas realidades y amplios sectores populares empobrecidos y sin acceso al Estado Social de Derecho.

El más grave: se nos metió el poderoso delito transnacional del narcotráfico y su violencia criminal, en las estructuras económicas, sociales y políticas.

En estos últimos 26 años se hicieron ajustes, pero en lo fundamental y estructural no reformamos lo suficiente y necesario. A la vez, la innovadora revolución científica y tecnológica de nuestro tiempo y los cambios geopolíticos mundiales, superaron la institucionalidad y las expectativas legítimas de nuestra sociedad, produciendo la actual crisis económica y social y una justificada desconfianza popular en la política y los partidos políticos.

Ahora, en la coyuntura electoral del 2026, no hay alternativa: o dialogamos y hacemos de verdad y no de mentirillas, los cambios y reformas fundamentales que necesita Costa Rica y transformamos, en democracia, la II República o terminaremos como una republiquilla de tercera en el medio de las Américas.

¡Ese es el gran tema político y nacional!

¿Y usted qué opina?