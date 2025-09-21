Un emotivo gesto entre un profesor y una estudiante con discapacidad, durante los desfiles del 15 de setiembre en Sarapiquí, se volvió viral en redes sociales.

Johan Ureña es profesor en el Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo de Sarapiquí, específicamente del tercer ciclo diversificado. Un video bailando y disfrutando junto con Cristel Gómez, generó cientos de comentarios positivos en redes sociales.

Comentario tomado de redes sociales

Comentario tomado de redes sociales.

Comentario tomado de redes sociales.

Nos dimos a la tarea de conocer tanto al profesor como a la madre de la joven y aseguran estar orgullosos y agradecidos por tan buenos comentarios de las personas.

Johan menciona que Cristel le había solicitado bailar en los desfiles desde días anteriores, por lo que accedió y aunque la lluvia era bastante fuerte, eso no los detuvo.

Johan Ureña. Fotografia: corresponsal Alfie Gatgens

“Ella desde el viernes me dijo: ¿profe va a bailar? Y había que ir a bailar con ella para que disfrutara y se vino la lluvia y le terminó de dar la felicidad a ella”, aseguró Ureña.

Por su parte, Francis Novoa, madre de Cristel, menciona que el video la tomó por sorpresa y fue la misma Cristel quien se lo enseñó.

Francis Novoa. Fotografia: corresponsal Alfie Gatgens

Además, afirma que su hija es muy participativa y le encanta el Día de la Independencia.

Video tomado de redes sociales

Con información del corresponsal Alfie Gatgens