La historia de fe que inspiró a un escritor a cantarle a “La Negrita”

El escritor nicaragüense, Juan Carlos Duarte, encontró en la música una forma de agradecer a la Virgen de los Ángeles y al pueblo costarricense, país que conoció cuando apenas tenía 14 años y donde quedó impresionado por la devoción de los romeros.

Duarte llegó por primera vez a Costa Rica el 14 de junio de 1987. Durante su estadía observó a cientos de personas caminar hacia Cartago, algunas incluso de rodillas, para agradecer favores recibidos por intercesión de la Virgen María.

Aquellas escenas marcaron al escritor, quien asegura ser devoto de la Virgen en todas sus advocaciones.

“Mirar de primera mano a las personas con esa devoción intensa, caminando de rodillas, dando gracias por la intercesión de la santísima Virgen María ante Jesús y Dios, a mí me impactó muchísimo”, relató.

Su vínculo con la fe comenzó años antes, durante uno de los momentos más críticos de su infancia.

La enfermera misteriosa

Cuando tenía 11 años, Duarte fue operado de una peritonitis y tuvo que someterse a dos cirugías con apenas diez días de diferencia. Según recuerda, los médicos dijeron a su familia que lograron sacarlo “del propio hoyo”.

Durante la recuperación, cualquier procedimiento realizado por el personal médico le provocaba fuertes dolores. Sin embargo, asegura que en tres o cuatro ocasiones fue atendido por una enfermera de piel clara, baja estatura, contextura delgada y “manos de seda”.

Cada vez que aquella mujer le suministraba medicamentos o lo atendía, no sentía dolor.

Su madre consultó por ella en la sala de enfermería, pero ninguna trabajadora coincidía con la descripción que ambos brindaron.

“Llegamos a un pleno convencimiento de que había una intervención divina, que Dios había permitido que llegara la Virgen vestida como una enfermera y nos lograra aliviar”, expresó.

Años después, en 1991, cuando ya había regresado a Nicaragua, recibió el diagnóstico de retinosis pigmentaria, también conocida como retinitis pigmentosa, una condición que afecta progresivamente la visión.

Pese a las dificultades, Duarte mantuvo su vínculo con la escritura y la fe. En 2023 conversó con un familiar que integra un grupo musical en Costa Rica y le propuso convertir una letra dedicada a la Virgen de los Ángeles en canción.

El origen de la canción

Las palabras y la música, asegura, comenzaron a darle vueltas en la cabeza hasta que tomó papel y lápiz y escribió cada una de las estrofas.

La grabación se fue postergando por problemas de coordinación, tiempo y agendas, pero finalmente pudo desarrollar la pieza mediante herramientas digitales de creación musical.

La canción representa para Duarte un homenaje a La Negrita, pero también una muestra de gratitud hacia Costa Rica, nación que considera una extensión de su tierra natal por la cercanía y las similitudes entre ambos países.