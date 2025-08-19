El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Juana María Membreno Martínez, de 28 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado jueves 14 de agosto.

Estado de salud

Según comentó el esposo de la desaparecida a Grupo Extra, la pareja tiene un niño de 3 años. Además, su esposo señala que Membreno padece un trastorno mental y había estado en tratamiento en un hospital privado.

Tras una etapa de estabilidad, la suspensión de la medicación hizo que reaparecieran los síntomas, entre ellos escuchar voces que interpretaba como mensajes de Dios que le ordenaban huir y esconderse en las montañas.

Días antes de su desaparición, la mujer presentó una nueva crisis. Su esposo intentó gestionar atención de emergencia para que fuera trasladada al hospital psiquiátrico, sin embargo, la cita quedó programada para días después de que ella desapareciera.

Desde entonces, sus familiares emprendieron la búsqueda en distintos puntos de Cartago. Testigos señalan haberla visto deambulando sola y llorando, con la misma vestimenta del día en que salió de su casa: falda negra larga, suéter verde y tenis blancos.

Vista por última vez

Las últimas apariciones reportadas ocurrieron este lunes en La Lima de Cartago, cerca de un puente peatonal frente al Pequeño Mundo, alrededor de las 6:00 a.m.

Cualquier persona que tenga información sobre su ubicación, comuníquese al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.