Con la presión de ser uno de los favoritos del Grupo C, Honduras recibe esta noche a Nicaragua, en el segundo partido de esta jornada de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde también compiten Costa Rica y Haití.

La “H”, tras empatar ante los haitianos en Curazao, dejó más dudas que certezas, según la prensa hondureña, que pide al técnico Reinaldo Rueda un planteamiento más atrevido frente a los nicaragüenses. Sin embargo, el estratega colombiano reconoció el buen nivel mostrado por Nicaragua en su presentación contra Costa Rica.

“Los nicas tienen orden defensivo, combatividad, son muy aplicados y agresivos y están bien trabajados con el profesor Figueroa. Es una selección de respeto”, comentó Rueda en la conferencia de prensa de este lunes.

Desde el lado nicaragüense, el viaje hasta tierras hondureñas fue una odisea. La selección arribó hasta la madrugada del lunes, con varias horas de retraso, debido a una demora en su vuelo con conexión en El Salvador.

El técnico Marco Figueroa volvió a tener un tenso intercambio con la prensa, esta vez con medios hondureños, cuando fue consultado sobre qué versión de Nicaragua enfrentará a los locales.

“¿Viste el partido ante Costa Rica? Ese es el Nicaragua que jugará mañana. La historia jamás juega en un partido. Lo otro, queda para la historia, el partido de mañana, no juegan los jugadores caros, los baratos, los malos, juegan 11 contra 11. Lo que nunca nos había pasada nos pasó ayer, cuando llegamos a las 4:00 am al hotel”, señaló Figueroa.

El partido entre Honduras y Nicaragua empezará a las 8:00 pm.

Juegos de anoche

• El Salvador – Surinam: 1-2

• Panamá – Guatemala: 1-1