La guerra se extenderá si otros países intervienen

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Teherán. (AFP)- Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Oriente Medio, y el gobierno italiano reportó que una base de Kuwait que alberga tropas italianas y estadounidenses fue blanco de un ataque con drones.

La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Su bloqueo por parte de Teherán hizo que el precio del petróleo se disparara en los últimos días.

Ante la preocupación que genera la escalada del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un “malestar pasajero”.

“Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright en una entrevista con ABC News.

Trump propuso el sábado la puesta en marcha de una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, pero, de momento, muchos países parecen dubitativos ante esa iniciativa.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderado su retórica. En una entrevista con NBC News, Trump aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

Sin embargo, el canciller iraní afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones.

Más de 1.200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente.