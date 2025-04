La derrota de Pérez Zeledón ante Alajuelense metió de lleno a los Guerreros del Sur en la batalla por evitar el descenso, una lucha que ahora involucra a tres equipos. Santa Ana FC, con 31 puntos, continúa siendo el más comprometido, mientras que Pérez Zeledón cayó al penúltimo lugar de la tabla acumulada con 37 unidades.

“Hemos tenido demasiados jugadores fuera de servicio por lesión. No es excusa, pero yo no me preocupo por el descenso, me ocupo del equipo. Hay que puntuar en los próximos partidos”, expresó Horacio Esquivel, director técnico de los sureños.