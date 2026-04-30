La Guácima tendrá automovilismo

El Campeonato Nacional de Automovilismo no solo acelera en pista, también evoluciona como una propuesta de entretenimiento integral para todas las edades. Este domingo 3 de mayo, el Gran Premio AMD ofrecerá una jornada pensada para que toda la familia disfrute, a partir de las 8:00 a.m. en el circuito del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La segunda fecha de la temporada 2026 combinará la intensidad del deporte motor con una amplia oferta de actividades paralelas que transforman el evento en un verdadero festival. Además de la acción en pista con categorías como Gran Turismo (GT), Pro Racing League (PRL), Street Racing League (SRL), CHR y la participación del Campeonato AMA Superbike en sus divisiones de 600cc y 1000cc, el público podrá disfrutar de experiencias diseñadas para todos los gustos.

Entre los principales atractivos destaca la presencia de la categoría CRES (Exotic Car Series), que reunirá vehículos de alto desempeño, así como el Diamond Exhibition, que en esta edición tendrá como protagonista a la icónica marca Ferrari dentro del campeonato.

La experiencia va más allá de observar. En el área interactiva, los asistentes podrán subirse a simuladores totalmente gratuitos para sentir la adrenalina de ser piloto por un momento, mientras que actividades como la carrera de botargas y las competencias de carretillos INGCO aportarán diversión, dinamismo y participación para grandes y pequeños.

El evento también incluirá show de drift y exhibiciones de autos de lujo, consolidando una jornada que mezcla velocidad, espectáculo y entretenimiento en un solo lugar.

En lo deportivo, la competencia empieza a tomar forma con figuras que buscan consolidar su liderato en el campeonato. Destacan Daniel Alfaro, Gio Serrano y la dupla de Juan Mata y Adrián Jiménez en CHR; Jeremy Ibarra y Alejandro Muñiz en GT; Esteban Restrepo y Carlos Arce en ST; Andrés Ardiles y Elmer Carvajal en PRL; Gerardo Vargas en SRL 3; y la dupla de Sergio Solís y André Solano en la categoría Super GT.

El Gran Premio AMD es organizado por Costa Rica Racing League, con el aval de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores y el Automóvil Club de Costa Rica, entidades que respaldan el desarrollo del automovilismo en el país.

“Cada jornada es una oportunidad para elevar el estándar del campeonato. No se trata únicamente de lo que sucede en pista, sino de todo lo que construimos alrededor para el público. Hemos apostado por un formato integral, donde el automovilismo se complementa con experiencias pensadas para toda la familia, y eso se refleja en la respuesta de la gente”, comentó Adrián Villalobos de Costa Rica Racing League.

Las entradas están disponibles desde los ¢5.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.com