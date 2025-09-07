La selección española visitó Konya por la clásificación UEFA hacia el Mundial del 2026, goleando a su similar de Turquía 6 goles a cero.

La Roja pudo desplegar todo su fútbol debido a que tuvieron diferentes anotadores. Mikel Oyarzabal hizo un gol de cabeza certero, pero los dueños del show fueron Pedri con dos goles y haciendo pases mágicos, mientras que Mikel Merino anotó su primer hattrick con la selección española.

Con movilidad continua, ofreciendo siempre líneas de pase al que tiene el balón. Generando situaciones de uno contra uno en bandas para exhibir extremos. Defendiendo con la misma intensidad en las ayudas. Un recital para el recuerdo en Konya, donde marcó en 45 minutos más goles de los que había hecho en cinco precedentes en visitas a Turquía. Tres tantos que pudieron ser seis con algo más de precisión en el remate.

A dos partidos de su récord histórico de encuentros sin perder, con 27 consecutivos, es cierto que de las últimas grandes citas España solo ganó a Francia. Doble empate ante Países Bajos, accediendo a la final a cuatro de la Liga de Naciones en la tanda de penaltis, que le dio la espalda tras otra igualada en la gran final con Portugal. El combinado ibérico necesitaba un nuevo triunfo exhibiendo autoridad y en tierras turcas lució su mejor identidad.