En el Arthur Ashe Stadium, dos titanes del tenis se midieron,, el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz, para tener un boleto a la gran final del US Open que se jugará este 7 de setiembre a las 2 p.m. hora costarricense. “El Toro de Murcia” salió victorioso luego de jugar 3 sets ante “The Djoko”. Haciendo que el español ganara su cuarto partido en 9 choques frente al terror de los Balcanes.

“Le tengo muchísimo cariño y respeto a Novak, siempre ha sido un placer jugar contra uno de los mejores de la historia. Tal vez hemos jugado pocas veces, pero siempre han sido intensas por las instancias en las que nos cruzamos, también quiero felicitar a su equipo de trabajo que siempre se han comportado de buena manera conmigo”, mencionó Alcaraz.

Ahora el murciano espera rival entre el italiano Janik Sinner y el canadiense Felix Auger.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera