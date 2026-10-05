La Francia de Zidane remonta y golea en los últimos 13 minutos

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Saint-Denis, Francia (AFP) – Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como seleccionador de Francia. Los Bleus remontaron este lunes en trece minutos de locura un gol adverso ante Bélgica (4-1) y acarician la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones.

Y eso que el partido se complicó para los bicampeones del mundo, que vieron cómo un gol de Dodi Lukebakio ponía por delante a los Diablos Rojos en el Stade de France (35′).

Pero el delantero Désiré Doué subió el empate al marcador (77′), antes de que Rayan Cherki (81′) y Michael Olise (88′, 90+1′) desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo.

Los cuatro goles locales fueron obra de jugadores que habían saltado desde el banco en la segunda parte.

Olise, que suma cuatro goles en cuatro encuentros, es sin duda el gran triunfador de estos primeros quince días de la era Zidane y confirma una vez más que está a la altura de los cracks de nivel mundial.

Ante Italia y Turquía a mediados de noviembre, Francia y ZZ tendrá ocasión de seguir afianzando su proyecto y de demostrar que poseen uno de los mejores bloques ofensivos del fútbol mundial.