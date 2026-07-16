La foto que une a Messi y Lamine Yamal antes de la final

A pocos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una imagen tomada hace casi dos décadas volvió a cobrar protagonismo y captó la atención de los aficionados al fútbol. Sus protagonistas son Lionel Messi y Lamine Yamal.

La fotografía fue en el 2007 durante una sesión con fines benéficos. En aquel entonces, Messi tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las mayores promesas del Barcelona. Del otro lado aparecía un Lamine Yamal de apenas unos meses de nacido.

La escena muestra al futbolista argentino sosteniendo y bañando al pequeño español, sin imaginar que, años más tarde, ambos llegarían como las principales figuras de una final de la Copa del Mundo.

Aunque la imagen permaneció en el olvido durante varios años, volvió a hacerse viral en 2024 cuando el padre de Yamal la publicó en redes sociales. Desde ese momento, la fotografía pasó a representar el cambio de generaciones dentro del fútbol mundial.

Ahora, el destino los vuelve a reunir en el escenario más importante del deporte. Messi intentará conquistar un nuevo título mundial para engrandecer aún más su legado, mientras que Yamal buscará levantar su primera Copa del Mundo y confirmar su condición de referente de la nueva generación.

Lo que alguna vez fue una fotografía de archivo terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas y emotivas que rodean la final del Mundial 2026.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra