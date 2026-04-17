En un esfuerzo por proteger su estatus como uno de los destinos turísticos más importantes del país, la asociación de desarrollo integral de La Fortuna, en San Carlos (ADIFORT) ha puesto en marcha un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial.

Con una inversión inicial de $380.000, el distrito ya cuenta con 94 cámaras operativas en 33 puntos estratégicos, como: el tanque, el puente el salto y el centro del distrito, con el objetivo de erradicar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.

Las cámaras son de alta calidad tipo A94 y poseen inteligencia artificial, las mismas permiten realizar acercamientos a más de 300 metros, identificando detalles mínimos como la marca del calzado o características específicas de la vestimenta, fundamentales para las investigaciones judiciales.

“Tienen la capacidad de moverse 360 grados para monitorear el servicio público de taxis, restaurantes, panaderías y farmacias”, mencionó Keylor Castro, jefe de la Policía Municipal de San Carlos.

Los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran una reducción de la incidencia delictiva, ya que en el primer trimestre del 2025 se presentaron 34 delitos y en el mismo periodo de 2026 se registran 26 crímenes. El sistema ya ha sido clave para aportar pruebas en casos de homicidios, balaceras y narcotráfico al menudeo.

“El turismo es un excelente negocio, pero al generar tantas divisas hay mucho delincuente que viene detrás de todo eso. Hemos querido controlar y contrarrestar con el monitoreo de cámaras de seguridad. En los próximos días se instalarán 20 más porque nuestra meta es convertir a La Fortuna en el distrito más seguro y tecnológico de Costa Rica”, afirmó Manuel Hidalgo, presidente de ADIFORT.