La Fórmula 1 volverá a África

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Kigali, Ruanda (AFP) – La organización de la F1 y el gobierno de Ruanda llegaron a un acuerdo para celebrar un Gran Premio en el país africano, aunque no será antes de 2030, informó una fuente conocedora de las negociaciones.

El pequeño país del este africano contaría con el apoyo financiero de Catar para organizar un Gran Premio en el continente, que no alberga una carrera de Fórmula 1 desde el GP de Sudáfrica de 1993.

La nación de los Grandes Lagos lleva años persiguiendo la organización de un Gran Premio, tras haber recurrido ya al fútbol, al baloncesto y a otros deportes para mejorar su imagen y atraer inversiones.

Ninguna de las dos partes ha anunciado formalmente el acuerdo, pero una fuente del gobierno del país lo confirmó a la AFP: “La candidatura de Ruanda para albergar la carrera de Fórmula 1 ha recibido luz verde, se ha alcanzado un acuerdo”.

Otra fuente cercana a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que regula el mundial de la categoría aunque no sea su propietaria, informó que la próxima semana se celebrará una conferencia de prensa en la capital ruandesa, Kigali, para hacer oficial el anuncio.