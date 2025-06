El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) defendió la legalidad de sus cobros a condominios y residenciales, pese a recibir múltiples reportes de usuarios que aseguran estar recibiendo facturas “desproporcionadas” y “exageradas”.

Mediante un comunicado oficial, la institución aseguró que ha estado aplicando correctamente la metodología tarifaria vigente.

“La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha resuelto la consulta formulada por el AyA desde el día 30 de mayo. La Junta Directiva confirmó que la forma como hemos venido facturando el “cargo fijo” es correcta”, se lee en el comunicado.

Además, mencionaron que aún falta por resolver la consulta relacionada a la categoría a la cual pertenecen estos usuarios.

Eric Bogantes, Regulador General de Aresep expresó que “según las consideraciones y análisis hechos por la junta directiva no se veía un vacío legal o duda con respeto a las interpretaciones de las resoluciones que ha emitido la junta con este tema”. Pese a esta resolución, los legisladores de Cuesta de Moras no dudaron en cuestionar al jerarca en una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente, donde expresaron preocupación ante los racionamientos de agua en comunidades como La Carpio y Hatillo y a falta de acciones por parte de la institución.

“No me puedo quedar callada porque usted ha dicho un montón de mentiras. El problema de La Carpio tiene 30 años y no se está resolviendo por su gestión. Esto viene resolviéndose hace más de 6 años.No se asuma medallas que no tiene, se ve muy mal”, cuestionó la diputada independiente Kattia Cambronero.

La semana anterior, Diario Extra dio a conocer el caso de un condominio llamado Horizontal Linda Vista y ubicado en Purral de Goicoechea, quienes denunciaron cobros excesos de más del 85%.

La comunidad, compuesta por 98 viviendas, asegura estar pagando de más sin que exista una explicación clara por parte de las autoridades.

Kattia Aguilar Vecina afectada

“Yo estoy muy enojada ¡Es demasiado! El tema del agua es el metro cúbico, nos lo aumentaron y subió de ¢300 a ¢714, y eso es lo que nos está afectando. Y en el recibido no solo nos cobran lo que se consume, sino el hidrante, el cargo fijo, la mora y más cosas. Nosotros no nos vamos a quedar queditos y seguiremos dando la lucha”.