El FC Barcelona le ganó al complicado Getafe de Bordalás 3-0 en el Johan Cruyff Stadium por la jornada número cinco de la Liga Española.

💥🦈GOLAZO de Ferran Torres VS Getafe para poner por delante al FC Barcelona



1-0 🔵🔴 pic.twitter.com/tcaQs9BiqJ — FC Barcelona Noticias (@Barcauniverse10) September 21, 2025

Los anotadores del cuadro blaugrana fueron Ferrán Torres que firmó otro doblete con los blaugranas, a los minutos 14 y 34 y el tercero fue de Dani Olmo en el minuto 62 del segundo tiempo. Este es el primer encuentro del cuadro blaugrana que Joan García no recibe gol en toda la temporada.

Con esta victoria el Barca se queda en la segunda posición con 13 puntos, dos por detrás del Real Madrid que tiene 15 puntos. La mala noticia para el cuadro azulgrana es una posible lesión de Fermín López en el final del compromiso.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador

