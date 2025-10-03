En la cancha vemos a un portero aguerrido, pero eso no lo logró de la noche al día. Fue paso a paso como llegó a donde hoy está el arquero uruguayo de Liga Deportiva Alajuelense Washington Ortega.

Con 30 años, nacido en Tranqueras, pasó por los clubes Danubio, Canadian, Sud América y Albión de su natal país. Luego brinca a la Equidad de Colombia y de ahí a Alajuelense. En entrevista con el canal de Youtube del periodista Jorge Alpízar, “Washi”, el ídolo de los manudos, cuenta su historia.

¿Cómo llega a ser portero?

Poco a poco, jugaba en cancha, pero tuve hepatitis y a veces me sentía un poco desanimado. En el barrio iba al arco. A los 13 años me topé con un marco de fútbol 11. Arranqué muy tarde, sin tener una base. Pude haber llegado a otro nivel.

¿Cómo fueron sus primeros años?

Salí de un pueblo escaso en muchas cosas, no había gimnasio y era mucho verde. El fútbol estaba en la capital, a 6 horas. Fue una lucha muy grande, pero el de arriba siempre me dio la oportunidad.

¿Qué recuerda de esos momentos duros?

Tuve momentos muy duros en la B y en equipos de primera con temas cono no cobrar o tener que trabajar aparte. Pero siempre tuve la fe de hacer un buen semestre o salir campeón y tener un buen nivel que me permitiera despegar. Es me mantuvo en pie y con la fe de llegar al fútbol profesional.

¿En algún momento pensó dejar el fútbol?

En juveniles en Danubio tuve a un coordinador que nos tenía encerados en una casita. Era estudiar, entrenar, comer y dormir. Así por dos meses. Pensé irme al pueblo, pero estuvo ahí mi papá que me bajaba siempre a tierra.

¿Cuáles fueron los momentos más difíciles?

Cuando la vi feísima y ya me iba a ir al pueblo a trabajar. Solo tenía justo para el alquiler y mi mamá que tenía un almacén me mandaba encomiendas. Yo hacía como un arroz para que me durara como tres días. Comía siempre lo mismo. Compraba un pan francés y un dulce y eso merendaba o desayunaba. Un huevo era imposible.

¿Lo apoyó la familia?

Mi papá siempre estuvo a muerte conmigo, fue la persona más importante que tuve. Lo perdí hace más de un año y lo extraño un montón. Si estoy aquí es gracias a él. Mi mamá también pero no entendía de fútbol. Una vez mi hermano me dijo que mejor me dedicara a trabajar en otra cosa. Todas esas cosas que pasaron me hicieron fuerte mentalmente.