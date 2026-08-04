La FIA cierra un acuerdo comercial para el desarrollo a largo plazo del WRC y el ERC

(EFE) La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) firmó un acuerdo con la plataforma francesa de tecnología y servicios para la automoción Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital para la adquisición de ‘WRC PromoterGmbH’, cuya meta es la de ampliar la audiencia global.

Con la venta de los derechos comerciales a largo plazo del Mundial (WRC) y del Campeonato de Europa de rallys (ERC), la federación asegura que tratarán de relanzar ambas pruebas, mejorarán la experiencia de los aficionados y generarán nuevas oportunidades de crecimiento.

“Se trata del mayor acuerdo de la historia de ambos campeonatos y abre un nuevo capítulo para el WRC y el ERC. En línea con la visión de la FIA bajo la presidencia de Mohammed Ben Sulayem, aportará una inversión significativa al deporte y contribuirá a reforzar y hacer crecer su portafolio de competiciones durante los próximos años”, indicó la FIA en un comunicado.

El organismo internacional considera que a través de este acuerdo los rallys “serán más accesibles, más competitivos y más exitosos comercialmente”.

En este sentido, Martino Ghezzi, socio de Park Square Capital, declaró que “el WRC y el ERC son campeonatos icónicos, con un legado excepcional y un enorme atractivo internacional”, por lo que para ellos es una buena oportunidad de trabajar junto a Cosmobilis y Éric Boullier, recientemente nombrado consejero delegado de WRC Promoter.

Boullier, con una amplia trayectoria en el automovilismo internacional de máximo nivel y que fue el máximo responsable en los equipos de Fórmula 1 Renault y McLaren, aseguró en la nota emitida que asume este reto “con entusiasmo y determinación, pero también con humildad y un profundo sentido de la responsabilidad: hacer que estos extraordinarios campeonatos sean aún más atractivos”.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Cosmobilis, Jean-Louis Mosca, considera que la adquisición de ‘WRC PromoterGmbH’ es “un hito clave en la transformación de la compañía” y que su ambición es “construir un grupo capaz de conectar todo el ecosistema de la automoción mediante la tecnología, los datos y plataformas generadoras de valor”.

Para él, no se trata solo de lograr los derechos comerciales de un campeonato del mundo, sino de crear una plataforma “en la que fabricantes, socios, medios de comunicación, empresas tecnológicas y aficionados convergen”.

El WRC se prepara para una profunda revisión reglamentaria, prevista para 2027, concebida para hacer el deporte “más seguro, más competitivo y más asequible en la máxima categoría”.

En este sentido, el vicepresidente de la FIA para el Deporte, Malcolm Wilson OBE, indicó que en más de 40 años vinculado a los rally, “nunca había visto una inversión de esta magnitud”, de forma que, a su juicio, este es un acuerdo “trascendental” para definir el futuro de la competición. EFE