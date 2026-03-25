El olor a papel y tinta volverá a sentirse con fuerza en uno de los espacios más queridos por los amantes de la lectura con la llegada de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2026.

El evento se llevará a cabo del 22 al 30 de agosto, y lo hará marcando un regreso que muchos esperaban, el de la Antigua Aduana como su casa principal.

Volver a este recinto significa reconectar con la memoria cultural de un evento que, con los años, se ha consolidado como el mayor punto de encuentro literario del país.

“Volver a la Antigua Aduana representa un paso muy significativo para la feria. Este espacio público se asocia con cultura, historia y experiencia de la feria, y estamos seguros de que su regreso fortalecerá la asistencia, la participación familiar y el encuentro entre lectores, autores y editores”, comentó Oscar Castillo Rojas, presidente de la Cámara Costarricense.

Foto: Redes sociales

La edición 2026 también tendrá un acento internacional especial con Guatemala como invitado de honor, abriendo una ventana para el intercambio cultural y literario entre ambas naciones.

Más allá de las tradicionales presentaciones y firmas, la feria apostará por una agenda amplia: conversatorios, actividades para todas las edades y espacios de formación que invitan a reflexionar sobre la lectura en el mundo actual.

A esto se suman iniciativas como “Puentes Editoriales” y “Conexiones Editoriales”, diseñadas para generar alianzas, compartir conocimiento y dinamizar el ecosistema del libro en la región.