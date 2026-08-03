La fecha 2 cierra esta noche en el sur

A partir de las 8 de la noche iniciará el último juego correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Los equipos Municipal Pérez Zeledón y Club Sport Cartaginés se topan en el estadio de Los Guerreros del Sur.

Los locales se ubican en la última posición, con cero puntos y una diferencia de goles de -4. Los brumosos están en la casilla quinta con 3 unidades.

Para la fecha tres los generaleños visitan a Escorpiones el sábado a las 6 de la tarde. Los de la Vieja Metrópoli reciben el viernes, en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich, al cuadro de Sporting. El cotejo está programado para las 8 de la noche.