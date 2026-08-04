La fe floreció junto a “La Negrita”

La tradicional pasada de la Virgen de los Ángeles volvió a reunir a cientos de fieles, agricultores y familias en Cartago, en una de las manifestaciones religiosas más representativas del país, donde la devoción se mezcló con el color de las flores, las cosechas y el esfuerzo del campo costarricense.

Como cada 3 de agosto, “La Negrita” fue trasladada desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, acompañada por una multitud de personas que caminó junto a la patrona de Costa Rica.

Uno de los elementos más llamativos de la actividad fueron las decenas de chapulines decorados con flores, frutas, verduras y otros productos agrícolas. Agricultores de distintas comunidades participaron llevando sus cosechas como ofrenda, una tradición que simboliza el agradecimiento por las bendiciones recibidas y que se mantiene viva año con año.

La imagen fue transportada en una carroza completamente adornada con arreglos florales, impulsada por un chapulín conducido por Andrés Méndez, quien fue elegido mediante un sorteo para asumir esta responsabilidad.

El conductor aseguró sentirse profundamente agradecido por la oportunidad de participar en este momento tan significativo.

“Esto es un premio, un privilegio, un regalo del Señor, que me ha escogido nada más y nada menos para que le lleve la Madre”, expresó.

La celebración también contó con un amplio operativo de seguridad liderado por la Policía Municipal de Cartago, la Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia Aérea, cuyos efectivos permanecieron desplegados durante toda la procesión para resguardar a la Virgen y a los cientos de participantes.

Además de la vigilancia terrestre, las autoridades coordinaron acciones con los cuerpos de emergencia y regularon el tránsito en distintos puntos del recorrido para garantizar que la actividad se desarrollara de forma segura y ordenada.

La pasada de la Virgen de los Ángeles representa una de las tradiciones religiosas más importantes del país y forma parte de las actividades en honor a la patrona de Costa Rica.

Tras permanecer varias semanas en la Catedral, la imagen regresará a la Basílica durante el primer fin de semana de setiembre, con lo que se mantendrá viva una costumbre que une la fe, la cultura y las tradiciones del pueblo costarricense.