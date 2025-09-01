En agosto, mes dedicado a la familia, resuena con renovada fuerza una expresión siempre vigente: la familia es Iglesia doméstica. Desde los albores del cristianismo, inspirados por la Sagrada Familia de Nazaret humilde, sencilla, pero profundamente unida en el amor y la fe, se ha comprendido que el hogar puede ser un espacio sagrado donde la fe se encarna en lo cotidiano.

Es con los gestos, las actitudes y hechos amorosos; con la paciencia que se cultiva; con la oración que se comparte, donde el Evangelio se hace vida.

En la familia cristiana, cuando se ora, se ama, se educa en la fe, se sirve y se perdona, se realiza una experiencia eclesial. No es una “pequeña Iglesia” por su tamaño, sino porque participa plenamente del misterio de la Iglesia: es comunidad de fe, de amor y de misión. Esta visión no solo dignifica la vida familiar, sino que la coloca en el corazón mismo de la vida cristiana.

Las familias que, día tras día, se esfuerzan por amar con fidelidad, cuidar con ternura y resistir con fe, son como pequeñas antorchas encendidas en medio de la noche: discretas, pero capaces de iluminar lo que parece perdido. Cuando son acompañadas, respetadas y fortalecidas, las familias tienen una fuerza transformadora que no hace ruido, pero que puede sanar lo roto, tejer vínculos nuevos y sembrar relaciones más justas, fraternas y solidarias.

En muchos hogares, Dios está ausente no porque Él se haya alejado, sino porque ha sido olvidado, desplazado o silenciado por las urgencias de la vida moderna. Su ausencia no es abandono, sino espera. Dios no se retira; permanece a la puerta, llamando con paciencia infinita: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3, 20).

Y así, lo sagrado se desvanece en medio de lo cotidiano, como si ya no tuviera lugar en la mesa, en el descanso, en las conversaciones.

Como los discípulos en el camino a Emaús, muchas familias hoy caminan con el corazón cansado, con preguntas sin respuesta, con esperanzas apagadas por el peso de la rutina o las heridas del mundo. Pero Cristo sigue acercándose, incluso cuando no lo reconocen. Camina con ellas, escucha sus historias, comparte su dolor. Que cada familia se atreva a pronunciar esa frase con fe y ternura: “Quédate con nosotros” (Lucas 24,29).

Porque cuando Cristo es acogido en casa, parte el pan, enciende los corazones, revela su presencia. Así, el hogar deja de ser solo refugio: se convierte en altar, donde se celebra la vida; en camino, con “hoja de ruta”; en escuela, donde se aprende amar, a servir, a ser solidarios unos con otros, y en Iglesia doméstica, donde Dios habita.