Más de 31 mil estudiantes costarricenses abandonaron las aulas durante el curso lectivo 2024. Detrás de esa cifra, que podría parecer una estadística más, se esconde un drama nacional: miles de trayectorias truncadas, sueños postergados y una fractura social que se amplía silenciosamente.

El dato es aún más alarmante cuando se considera que el 60% de los casos se debe al bajo rendimiento académico. No estamos ante un problema de acceso, sino ante una señal inequívoca de desigualdad en las condiciones de aprendizaje, de un sistema educativo que sigue sin garantizar apoyo suficiente a quienes más lo necesitan. La escuela no debería expulsar por rendimiento, sino acompañar para evitar el fracaso.

La plataforma “Saber” del MEP evidencia que las causas de abandono son, en su mayoría, internas. En otras palabras, el sistema está fallando en su misión esencial: mantener a los estudiantes dentro, aprendiendo y creciendo.

A ello se suma la cifra del INEC, que revela un aumento del 142% en adolescentes entre 15 y 17 años fuera del sistema educativo. Detrás de ese porcentaje hay jóvenes que probablemente ya no regresarán al aula, y con ello, perderán la oportunidad de romper el ciclo de pobreza y exclusión que tanto se denuncia, pero tan poco se combate.

El país no puede normalizar esta realidad. 31 mil estudiantes fuera de clase representan 31 mil futuros en pausa, 31 historias que quizás no encuentren su camino de regreso. Cada una de esas ausencias debilita el tejido social y compromete la promesa democrática de igualdad de oportunidades.

El Ministerio de Educación Pública ha señalado la existencia de estrategias como la de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), creada en 2018. Es un esfuerzo valioso, pero claramente insuficiente frente a la magnitud del problema.

Las acciones institucionales siguen siendo reactivas, dispersas y poco articuladas con los gobiernos locales, los programas sociales y las comunidades educativas.

En entrevista con Diario Extra, Osvaldo Granados, representante del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO), recordó que las causas del abandono son múltiples y requieren un abordaje integral.

Subrayó que los orientadores trabajan con alertas tempranas para identificar factores de riesgo como el ausentismo, los conflictos interpersonales o el desinterés estudiantil, y que en algunos casos se recurre al apoyo del PANI cuando los jóvenes manifiestan su deseo de no continuar los estudios.

Granados explicó además que muchos estudiantes, especialmente adolescentes y adultos jóvenes, dejan las aulas para trabajar, por lo que es vital orientarlos para equilibrar ambas responsabilidades. Añadió que existen protocolos internos y regionales para monitorear la matrícula especialmente después de vacaciones o periodos como Semana Santa, con el fin de detectar factores económicos o motivacionales que puedan anticipar la deserción y así intervenir a tiempo.

Su reflexión es clave: la exclusión no es solo un fracaso del estudiante, sino del sistema que no logra sostenerlo.

El abandono escolar no se combate con informes ni con discursos, sino con presencia real del Estado: tutores, psicólogos, orientadores y docentes que identifiquen a tiempo los riesgos y actúen antes de que un estudiante se pierda del sistema. Se requiere además una mirada integral que abarque pobreza, salud mental, entorno familiar y acceso equitativo a oportunidades.

La escuela pública ha sido históricamente el principal instrumento de movilidad social de Costa Rica. Si hoy pierde a miles de estudiantes cada año, no solo falla el MEP: falla la nación entera.

Es hora de colocar la educación en el centro del debate nacional, más allá de los discursos.