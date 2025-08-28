En un mundo que avanza a velocidad vertiginosa, donde las prisas dictan nuestros hábitos alimentarios y el sedentarismo se ha vuelto norma, la historia de Marcos Mora nos recuerda que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas.

Marcos, vecino de Matina en Limón, vivió 15 años como prisionero en su propio hogar, víctima de un linfedema gigante que lo confinó entre cuatro paredes. Su testimonio de sentirse “esclavo de su propio cuerpo” resuena con la realidad de miles de costarricenses que enfrentan la obesidad, una epidemia silenciosa que golpea con fuerza creciente a nuestra sociedad.

Pero la historia de Marcos no es una de lamento, sino de esperanza transformada en acción. Su decisión de perder más de 30 kilos no surgió de la casualidad, sino de la valentía de enfrentar su realidad y la disciplina férrea de quien entiende que el cambio requiere sacrificio diario.

Cada libra perdida representa una pequeña victoria contra la resignación, cada ejercicio con pesas ligeras es un grito de rebeldía contra el destino que parecía sellado.

En una época donde buscamos soluciones mágicas y resultados instantáneos, Marcos nos enseña que la verdadera transformación exige paciencia, constancia y, sobre todo, la humildad de aceptar ayuda. Su progreso – de no poder levantarse de la cama a realizar caminatas cortas – ilustra que los milagros se construyen paso a paso, día tras día.

La crisis de obesidad que enfrentamos como país no es solo un problema de salud pública, sino un reflejo de nuestro estilo de vida acelerado. Las decisiones tomadas en piloto automático – la comida rápida por conveniencia, la inactividad por cansancio – se acumulan hasta convertirse en cadenas invisibles. Pero casos como el de Marcos demuestran que estas cadenas pueden romperse cuando hay voluntad genuina de cambio.

Igualmente, inspirador es el papel que ha jugado la empresa privada en esta historia. El Centro Laparoscópico de Costa Rica, junto con Medi Gastric y Laboratorios Echandi, no solo brindaron atención médica, sino que ofrecieron algo más valioso: una segunda oportunidad.

Destinaron recursos, tiempo e instalaciones completas para atender a un solo paciente, demostrando que la solidaridad corporativa puede ser motor de transformación social.

Este ejemplo debería replicarse en nuestra sociedad.

La próxima cirugía de Marcos no será solo un procedimiento médico, sino la materialización de un sueño: cenar con sus padres en Navidad.

Esta imagen, tan sencilla y humana, nos recuerda que detrás de cada estadística de obesidad hay una persona con esperanzas, familia y el derecho a una segunda oportunidad.