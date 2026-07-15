La España de Lamine acaba con la Francia de Mbappé

Arlington, Estados Unidos, AFP. – España se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el ganador del partido que jugarán Argentina e Inglaterra hoy en Atlanta.

La Roja logró el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22’, de penal) y Pedro Porro (58’) y a una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que no conectó ni un solo disparo al arco de Unai Simón.

“En este partido España ha mostrado algo más”, admitió el DT de Francia, Didier Deschamps. “Hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido y más”.

El de este martes fue el quinto tanto en la Copa del Mundo de Oyarzabal, que iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, al igual que Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

“Es un lujo, solo para los elegidos, una final del Mundial está al alcance de pocos. Hay que asimilar todo esto” se felicitó el seleccionador de la Roja, Luis de la Fuente.

De hecho, el recorrido de España en este Mundial tiene muchas similitudes con el de hace 16 años: un primer resultado adverso (derrota 1-0 contra Suiza entonces por empate 0-0 ante Cabo Verde en esta edición) para ir mejorando durante el torneo, gracias a la posesión de la pelota y una gran defensa (un sólo gol concedido en todo el campeonato, en cuartos contra Bélgica).

El domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de colocarse una segunda estrella en el pecho.

Se logró también la tercera victoria consecutiva de España sobre Francia, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

“Francia es un equipo dificilísimo. Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores plantillas, a un grupo de jugadores estupendo. Pero como equipo, nosotros somos los mejores del mundo”, destacó De la Fuente.