Pese a haber llevado a su equipo a un bicampeonato la entrenadora costarricense Amelia Valverde quedó fuera del Monterrey femenino, llamado Rayadas. Se ubican en la casilla 7 con 17 puntos.

“El Club de Fútbol Monterrey informa que Amelia Valverde y su cuerpo técnico dejan de formar parte de Rayadas a partir de este martes 9 de setiembre de 2025.

Reconocemos y agradecemos profundamente el profesionalismo, compromiso, y liderazgo de Amelia y su cuerpo técnico que llevaron a la institución a obtener logros históricos, como el bicampeonato de la Liga BBVA MX Femenil”, indicaron en un comunicado.

Con ella se van los ticos Kenneth Barrantes y Bryan Mora, asistente técnico y preparador físico, respectivamente.