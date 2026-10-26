La emotiva carta de la Liga a Ruiz previo a ser técnico de la Sele

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Bryan Ruiz está a menos de 24 horas de ser designado de manera oficial como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica.

Ante esto, Liga Deportiva Alajuelense publicó una emotiva carta en sus redes sociales en donde le desean la mejor de las suertes en esta nueva etapa.

Bryan Ruiz fue asistente técnico de Alexandre Guimaraes en el primer equipo rojinegro.

“Bryan representa los valores, el profesionalismo, el liderazgo y el sentido de pertenencia que promovemos en la Liga. Su legado trasciende lo realizado dentro de la cancha y deja una huella imborrable en nuestra historia. Le agradecemos profundamente su compromiso, dedicación y entrega”, mencionaron.

Ruiz fue asistente técnico de Alexandre Guimaraes cuando estuvo al mando de los manudos. Además, estuvo dirigiendo la Sub-20 rojinegra desde hace varios meses atrás.

Desde el bando erizo, manifestaron su felicidad que uno de sus jugadores emblemáticos sea llamado para dirigir a la Tricolor, siendo este el regreso de un técnico costarricense para este puesto.

“Para el club es motivo de enorme orgullo que Bryan, uno de los grandes referentes de nuestra historia y del fútbol costarricense, tenga la oportunidad de asumir esta importante responsabilidad al frente de la Selección Nacional”, indicaron.

La presentación de Ruiz será este martes a partir de las 12:30 m.d.