A lo largo del día, el mundo del fútbol se conmocionó por el fallecimiento de Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool.

Ahora fue su entrenador, Arne Slot, quien mediante la página oficial del club, le dedicó una carta que pondrá a pensar a muchos, e incluso podrá sacar lágrimas.

Estas fueron las palabras del DT de los Reds para despedirse de su delantero:

“¿Qué decir? ¿Qué puede decir alguien en un momento como éste, cuando la conmoción y el dolor son tan increíblemente crudos? Ojalá tuviera las palabras pero sé que no las tengo.



Todo lo que tengo son sentimientos que sé que mucha gente compartirá sobre una persona y un jugador que amamos muchísimo y una familia que nos importa tanto.



Mis primeros pensamientos no son los de un entrenador de fútbol. Son de padre, hijo, hermano y tío y pertenecen a la familia de Diogo y Andre Silva que han vivido una pérdida tan inimaginable.



Mi mensaje para ellos es muy claro: nunca caminarán solos. Los jugadores, el personal y los seguidores del Liverpool Football Club están todos con ustedes y, por lo que he visto hoy, lo mismo puede decirse de la familia del fútbol en general.



Esta no es únicamente una respuesta a la tragedia. También es una reacción a la bondad de las personas involucradas y al respeto que muchos tienen por los niños como individuos y por la familia en su conjunto.



Para nosotros, como club, la sensación de shock es absoluta. Diogo no era solo nuestro jugador. Era un ser querido para todos nosotros. Era un compañero de equipo, un colega, un compañero de trabajo y en todos esos roles era muy especial.

Podría decir mucho sobre lo que aportó a nuestro equipo, pero la verdad es que todos los que vieron jugar a Diogo pudieron verlo. Trabajo duro, ganas, compromiso, gran calidad, objetivos. La esencia de lo que debe ser un jugador del Liverpool.

También hubo partes que no todos pudieron ver. La persona que nunca buscó la popularidad pero la encontró de todos modos. No amigo de dos personas, amigo de todos. Alguien que hacía que los demás se sintieran bien consigo mismos con sólo estar con ellos. Una persona que se preocupaba profundamente por su familia.

La última vez que hablamos felicité a Diogo por ganar la Liga de las Naciones y le deseé suerte para su próxima boda. En muchos sentidos, fue un verano de ensueño para Diogo y su familia, lo que hace aún más desgarrador que termine así.

Cuando llegué al club por primera vez, una de las primeras canciones que conocí fue la que nuestros fans le cantan a Diogo. No había trabajado con él antes, pero supe de inmediato que si los seguidores del Liverpool, que han visto a tantos grandes jugadores a lo largo de los años, tenían un canto tan único para Diogo, debía tener cualidades especiales.

Que hayamos perdido esas cualidades en circunstancias tan terribles es algo que aún no hemos asumido. Por esta razón, necesitamos que todos en el club estén unidos y estén unos para otros. Se lo debemos a Diogo, a André Silva, a toda su familia y a nosotros mismos.



Mi más sentido pésame para la esposa de Diogo, Rute, sus tres hermosos hijos y para los padres de Diogo y Andre Silva.



Cuando llegue el momento, celebraremos a Diogo Jota, recordaremos sus goles y cantaremos su canción. Por el momento, lo recordaremos como un ser humano único y lamentaremos su pérdida. Nunca será olvidado.”