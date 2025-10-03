Jorge Alpízar Solano

Colaborador

El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense Celso Borges volvió a una convocatoria de Selección Nacional, esta vez para el microciclo previo a la doble fecha de octubre.

Borges brindó su opinión respecto al momento que vive el equipo patrio, en medio de la obligación de sacar puntos en territorio catracho y afirma ver en buen nivel el funcionamiento de La Sele.

“El único ‘pero’ que yo decía, era no haber podido sacar los tres puntos en casa; después de ahí el resultado en Nicaragua no me pareció mal. El empate es dejar puntos, pero el funcionamiento del equipo lo veo bien. Todavía hay que jugar y se puede hacer allá en Honduras”, dijo Borges. El futbolista no juega un partido con la Selección Nacional desde el 8 de julio de 2023 cuando La Sele cayó 2-0 ante México por los cuartos de final de la Copa Oro.

Y la lesión

Además, el experimentado mediocentro se refirió a la lesión que sufrió en las últimas semanas. Se siente optimista respecto a la evolución. “Estoy mejor. La Federación y el club han estado muy pendientes de la lesión y en estos días debería estar mejor”, mencionó.

A sus 37 años, llega con 163 partidos en el combinado patrio, estadística que lo pone como el futbolista con más apariciones en la historia de Costa Rica.

¿Ha hablado con Creichel Pérez?

“Todavía no hemos conversado, eso es un tema que quedó a nivel de clubes también pero ahora estamos en otra disposición, ya habrá momento para hablar con él”.

¿Cómo se debe jugar la eliminatoria?

“La eliminatoria es siempre todo al mínimo error, mucha concentración. Manejar eso es muy importante, hay que disfrutarla y es lindo jugarse el cupo para un Mundial”.

¿Cuál será su participación en el microciclo?

“Con la llamada del profe entiendo que es algo que necesitan en este momento, a partir de ahí por supuesto que uno es una pequeña parte de un gran engranaje que es la Selección y lo que requieran de uno, estoy dispuesto a ayudar”.