Luis Guillermo Solís Rivera

Expresidente de la República

Uno de los pilares del liberalismo, ideología de la burguesía del siglo XIX, fue la educación pública. Así como el libre mercado marcó la identidad de esa doctrina en lo económico y comercial, el establecimiento de instituciones de “instrucción pública”, como se les denominaba originalmente, fue promovido como una condición necesaria para alcanzar la “modernidad”; es decir, para construir sociedades libres de la mitología y el fanatismo, dominadas por élites reaccionarias que sustentaban su poder en la ignorancia y el miedo de inmensas masas de siervos miserables, ajenos a toda razonabilidad científica.

América Latina no fue excepción a esta regla, que produjo múltiples reformas en todo el hemisferio, inspiradas en la idea luminosa de que había que “sembrar escuelas para cosechar repúblicas”.

Hago este recordatorio porque la educación pública, como política de Estado, no se improvisa ni puede alcanzar los parámetros de excelencia que las circunstancias históricas demandan de la noche a la mañana.

Para Costa Rica, esa constatación es esencial porque le permitió construir, a lo largo de más de 150 años, una sociedad en la cual la movilidad familiar y personal estuvo profundamente asociada a la posibilidad de estudiar.

En la actualidad, los retos epocales demandan de los Estados el rediseño de los sistemas educativos públicos, de manera que respondan a realidades nunca antes enfrentadas.

Si bien el aprendizaje de idiomas sigue siendo inevitable y básico, ya no basta con el manejo instrumental de una segunda lengua si este no viene acompañado del dominio cibernético y de la inteligencia artificial. Las y los maestros, quienes continúan siendo pivotes esenciales del entramado pedagógico, deben también contar con el tiempo, los instrumentos y saberes necesarios para atender esa nueva realidad.

Y, claro, todo ello requiere de infraestructuras adecuadas para el desarrollo de esos innovadores procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto como que las y los estudiantes y sus familias reciban el apoyo necesario para que la asistencia a clases no se vea inhibida por su condición socioeconómica o limitada por sus necesidades especiales.

Como maestro, no puedo aceptar que se mancille deliberadamente el sistema educativo público costarricense, y menos todavía que se haga tratando de disimular la incapacidad rectora del Ministerio de Educación Pública, cuya titular anterior, diciendo seguir los términos de una “Ruta de la Educación” inexistente, solo produjo desconcierto, retrocesos curriculares, ausencia de diálogo, falta de visión y desfinanciamiento de todo el sistema. Su sucesor ha intentado corregir algunos de esos entuertos, pero lamentablemente de forma insuficiente y tardía.

Es obligatorio corregir, mejorar, actualizar y potenciar la educación pública en todos los niveles y modalidades. Un factor, quizá el más sensible de todos, es sin duda el financiero; pero ese, y muchos otros, no pueden acometerse si no se parte de un precepto tan evidente como básico: la educación pública no es un “lujo” ni un apéndice superfluo de nuestro régimen democrático, sino un factor insustituible de este.

Si la abandonamos, la debilitamos o la dejamos en manos de las ocurrencias y la politiquería, corremos el riesgo de retroceder a la época de los absolutismos monárquicos, que tanto seducen a algunos políticos en la hora actual.