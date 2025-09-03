Natalia Díaz

Candidata presidencial del partido Unidos Podemos

Costa Rica no puede seguir posponiendo la educación. El rezago es enorme y ya nos está pasando factura en la calidad del talento humano, en la competitividad del país y hasta en la seguridad de nuestros barrios.

A eso le tenemos que sumar las casi 900 órdenes sanitarias activas en escuelas. No se trata de hacer un inventario de techos con goteras, baños dañados, comedores insalubres y aulas que parecen una guarida del crimen. Esto realmente destruye la motivación tanto de maestros como de los niños, fomenta la cultura de la ilegalidad y la deserción escolar. ¿Quién quiere pasar la mayoría del tiempo en un lugar que se cae a pedazos?

Pero no quiero usar esta columna para repetir diagnósticos que todos conocemos. Quiero aprovechar estos minutos de su atención para contarle algunas cosas que sí puedo hacer desde la Presidencia de la República, si necesidad de esperar años a que se apruebe un proyecto de ley y sin las excusas de siempre.

Empecemos por nivelar a los estudiantes en lo básico, lectura, escritura y matemáticas. Si no dominan eso, todo lo demás se vuelve cuesta arriba. Con maestros, municipalidades, Asociaciones de Desarrollo, sector privado y espacios comunales podemos organizar jornadas rápidas y efectivas para que nadie se quede atrás. Aquí no importan las medallas ni los protagonismos, lo que importan son los niños y jóvenes.

Y no podemos olvidar a quienes ya salieron del sistema. El INA debe despertar de una vez por todas y convertirse en un motor real de empleabilidad, con cursos rápidos de nivelación y carreras útiles que preparen a la gente para trabajos reales y para el emprendimiento. En otros espacios ya les he hablado de cómo lo visualizo y cómo lo vamos a transformar.

Otra cosa que está en los primeros lugares de la lista es el rescate de la infraestructura escolar. Las escuelas deben ser lugares modernos, seguros y bonitos, donde los niños quieran estar y los maestros recuperen el orgullo de enseñar. Pero también, deben volver a ser el corazón de la comunidad, con jornadas extendidas, actividades extracurriculares y con bibliotecas y gimnasios abiertos los fines de semana. Una escuela viva, con deporte, música y robótica, es la mejor prevención contra el crimen organizado.

Infaltable, como tercer punto, poner el arte, la cultura y el deporte en el lugar que se merecen.

Estos sectores no son adornos ni paliativos de pobreza y de frustraciones. Son industrias que, bien apoyadas, pueden generar miles de millones de dólares, al mismo tiempo que abren oportunidades reales para nuestros jóvenes y cierran la puerta a la violencia. No entiendo por qué siguen ausentes en los planes educativos, cuando deberían ser parte obligatoria de la formación.

Ahora bien, ya sé que algunos de ustedes me van a decir que la solución está en meter más plata, que ni siquiera el 8% del PIB alcanza.

Pero la verdadera pregunta no es cuánto ponemos, sino cómo lo usamos, porque de nada sirve aumentar el presupuesto si los recursos se pierden en trámites y burocracia, en lugar de llegar a donde realmente se necesitan. El dinero debe ir a actualizar contenidos, dar a los docentes herramientas modernas y conectar la educación con el mundo real. Y hasta que no empecemos a mostrar resultados concretos, no podemos pedirle al sector privado que siga destinando recursos a un sistema que parece diseñado para desperdiciarlos.

Esto no es un cambio de presupuesto, es un cambio de visión. Estamos en plena revolución tecnológica y seguimos educando para un mundo que ya no existe. Hay que meter de lleno la tecnología, la inteligencia artificial y la digitalización en las aulas.

Desde gamificación para hacer el aprendizaje divertido, hasta tutorías personalizadas con IA y proyectos de investigación. Que nuestros jóvenes no solo consuman tecnología, sino que la dominen, la creen y la conviertan en motor de desarrollo.

Costa Rica no necesita más excusas ni diagnósticos, necesita resultados. La educación es la base de todo, de la seguridad, del empleo, de la competitividad y de la esperanza. Y no puede esperar más. Desde la presidencia se puede, y ese es el siguiente paso.