“La educación es la clave”: Laura Fernández compara su vida con la de alias “Diablo”

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Durante una reciente cadena nacional, la presidenta de la República, Laura Fernández, rechazó las críticas hacia su política de seguridad y sostuvo que la brecha entre el crimen organizado y el desarrollo profesional radica en las oportunidades educativas que se brindan en la juventud.

La mandataria respondió a quienes señalan que su administración únicamente se enfoca en el encarcelamiento de delincuentes, argumentando que la problemática actual responde a descuidos estatales del pasado.

“Los maleantes que hoy atemorizan a nuestra población dejaron el sistema educativo hace 15, 20 o 25 años, cuando otros gobiernos los ignoraron o no les dieron las oportunidades para que no abandonaran sus estudios”, aseveró la mandataria.

La comparación con alias “Diablo”

Para ejemplificar el peso de la educación en el destino de los ciudadanos, Fernández contrapuso públicamente su trayectoria personal con la del líder criminal conocido como “Diablo”:

“Por ejemplo, el narcotraficante más poderoso y temido del país, conocido como Diablo, y yo somos de la misma edad, ¿qué hizo que él se inclinara por el crimen organizado y yo, una mujer de zona rural, tuviera una carrera exitosa que me trajo hasta la Presidencia de la República? La educación es la clave“, enfatizó.

Añadió además: “Nadie me tiene que convencer de que una buena formación es el camino correcto. Por eso dedico mucho tiempo y esfuerzo y grandes sumas de dinero para garantizar que nuestros niños tengan escuelas y colegios dignos”.

Balance de inversión y resultados en educación

Fernández defendió la gestión de infraestructura señalando que “nunca ha habido tanta inversión en infraestructura educativa de calidad como ahora”. Entre los datos y logros destacados durante la alocución figuran:

Infraestructura: Entre los años 2022 y 2026 se concluyeron intervenciones en 700 centros educativos para más de 209.000 estudiantes, cifra que la mandataria comparó con llenar seis veces el Estadio Nacional. Además, se han entregado 196 centros totalmente nuevos y reducido en un 20% las órdenes sanitarias en planteles.

Colegios científicos: Tras la apertura de cinco colegios científicos durante la administración de Rodrigo Chaves, el gobierno de Laura Fernández contempla la creación de 10 centros adicionales.

Cobertura social: Se informó que el 100% de los estudiantes de primaria en pobreza extrema reciben actualmente la beca del programa Avancemos.

Reincorporación y rendimiento: La exclusión escolar cayó un 29% en comparación con 2025, logrando reincorporar a 6.181 alumnos. A nivel internacional, el país registró su mejor resultado en ciencias en las pruebas PISA de los últimos 13 años.

La presidenta concluyó su mensaje remarcando el compromiso asumido con la ciudadanía y afirmando que “aflojar nunca ha sido una opción”.