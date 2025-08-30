Costa Rica atraviesa el colapso educativo más grave de su historia moderna. El Décimo Informe Estado de la Educación no solo confirma lo que ya sospechábamos: revela una catástrofe en cámara lenta que amenaza con sepultar décadas de progreso social.

Los datos son demoledores. Nuestros estudiantes registraron el peor desempeño histórico en las pruebas PISA, ubicándose en el puesto 60 de 81 países, con caídas sostenidas en lectura (-6,32%), matemática (-5,87%) y ciencias (-4,42%) desde 2009. Más alarmante aún: jóvenes de 15 años muestran aprendizajes equivalentes a tercero o cuarto grado de primaria.

Esta debacle no es casual. Costa Rica registra el mayor retroceso en inversión educativa en cuatro décadas, convirtiendo la educación en la “víctima silenciosa” de los ajustes fiscales. Mientras tanto, el 33% de las escuelas son unidocentes y solo el 12,5% del alumnado recibe clases de informática y apenas el 32,9% accede a inglés en ciertos centros.

La responsabilidad recae directamente sobre quienes han administrado el sistema educativo. El director del Programa Estado de la Nación denunció que “este décimo informe tuvo que batallar como nunca antes con la obstrucción de la ministra de Educación”, evidenciando una gestión que no solo es incompetente, sino hostil a la transparencia.

Como advierte el investigador Dagoberto Murillo: la crisis se está normalizando. Hemos naturalizado el fracaso, resignándonos a que miles de jóvenes culminen la secundaria sin competencias básicas para leer, calcular o razonar científicamente.

Las consecuencias trascienden las estadísticas. Una educación destruida profundiza desigualdades, frustra aspiraciones y compromete el desarrollo nacional. Los sectores más vulnerables —comunidades rurales, indígenas y de bajos recursos— pagan el precio más alto de esta negligencia sistemática.

El país requiere una respuesta inmediata y contundente. No basta con lamentarse; urge una reconstrucción integral del sistema que incluya: universalización real de la educación preescolar y secundaria, infraestructura digna, conectividad universal, formación docente rigurosa y, sobre todo, inversión sostenida en educación.

Los responsables políticos deben asumir la gravedad del momento. Esta no es una crisis más: es la destrucción del principal instrumento de movilidad social que ha tenido Costa Rica. Sin educación de calidad, el futuro nacional está en riesgo.

La recuperación demandará 15 años, según los expertos. Cada día que perdemos en debates estériles y excusas baratas, condenamos a otra generación al rezago. La educación costarricense necesita más que reformas: requiere una refundación urgente, antes de que sea demasiado tarde.