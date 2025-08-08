La reciente publicación de la norma 44842-S por parte del Ministerio de Salud ha generado una importante controversia que trasciende los aspectos técnicos médicos para adentrarse en el terreno de los valores fundamentales que debe defender nuestro sistema de salud pública.

La nueva normativa establece criterios más restrictivos para el acceso a trasplantes hepáticos, excluyendo a personas con obesidad mórbida, VIH, enfermedades cardiovasculares o pulmonares graves, y particularmente a adultos mayores de 65 años que presenten comorbilidades como diabetes o hipertensión. Si bien las autoridades sanitarias argumentan que no existe una edad límite absoluta y que cada caso se evalúa individualmente, la realidad práctica sugiere un endurecimiento significativo en los criterios de selección.

Es comprensible que el Ministerio de Salud busque optimizar los resultados de los trasplantes y maximizar la supervivencia del órgano trasplantado. Los datos técnicos respaldan que a partir de los 60 años existe una disminución del 20% en la probabilidad de éxito, según reconoce la propia cartera. En un país con una preocupante tasa de apenas 5 donantes por millón de habitantes, frente a los 20 de Uruguay, la eficiencia en la distribución de órganos parece una prioridad lógica.Sin embargo, esta perspectiva puramente estadística plantea dilemas éticos profundos. ¿Debe el sistema de salud pública priorizar las estadísticas de supervivencia por encima del derecho fundamental a la vida y la atención médica? Como señala acertadamente la Fundación Vida Nueva, estamos privilegiando “la sobrevida del órgano trasplantado por encima de la sobrevida de los pacientes”, cuando debería ser la persona costarricense, con su derecho inalienable a la vida, el centro de nuestras consideraciones.

La crítica no debe dirigirse hacia la búsqueda de mejores resultados médicos, sino hacia la rigidez de criterios que pueden convertirse en sentencias de muerte para quienes quedan excluidos. Un adulto mayor de 65 años con diabetes controlada no debería ser descartado automáticamente sin una evaluación exhaustiva e individualizada de su estado general, expectativa de vida y calidad de vida potencial post-trasplante.

El verdadero desafío radica en encontrar un equilibrio entre la responsabilidad de optimizar el uso de órganos escasos y el compromiso ético de no abandonar a ningún paciente. Esto requiere protocolos de evaluación más sofisticados, que consideren no solo la edad cronológica sino la edad biológica, la funcionalidad, el apoyo familiar y social, y la posibilidad real de beneficio del trasplante.