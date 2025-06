“Los adultos mayores no solo son destinatarios de atención, sino protagonistas. La vejez hay que concebirla como una estación fecunda, una oportunidad para vivir de otro modo el amor, la esperanza, la sabiduría y la fe”

Vivimos en una época que rinde culto a la juventud, a la productividad, a la velocidad y a la eficiencia. Y en medio de esa lógica, nuestros adultos mayores quedan al margen con demasiada frecuencia, como si hubieran perdido valor, como si su vida ya no fuera útil o relevante.

Esto no solo es una injusticia humana, también es una herida al corazón mismo de Cristo. Porque allí donde se ignora o se desprecia a los ancianos, se empobrece el alma de un pueblo, se rompe la memoria y se olvida la gratitud. La Sagrada Escritura nos ofrece una visión profundamente respetuosa de la vejez. En el libro del Levítico, Dios manda claramente: “Ponte de pie ante las canas y honra al anciano” (Lev 19,32).

Los adultos mayores son, a menudo, los portadores de la memoria histórica, los transmisores de la fe, los consejeros de los pueblos. Pensemos en Simeón y Ana, que en el templo reconocieron al Mesías en brazos de María (Lc 2,25-38). Ellos, que vivieron años de espera y oración, vieron cumplida la promesa de Dios para su pueblo en aquel niño.

Hoy, sin embargo, vemos con tristeza cómo se descarta a los adultos mayores. A veces de forma directa, como cuando se les deja abandonados, sin acompañamiento, o se les quita toda voz en las decisiones. Otras veces de modo más sutil, cuando se los infantiliza, se los ignora, son víctimas de violencia patrimonial o se les hace sentir como una carga. Una sociedad que no cuida a sus abuelos y no los trata bien es una sociedad sin futuro. La vejez no es decadencia, es plenitud. No es tiempo de desecho, sino de cosecha.

En este punto, es importante también aludir a las políticas públicas que están pensadas desde criterios económicos o administrativos, sin contemplar el rostro humano de la persona que envejece. No basta con garantizar una pensión mínima o una atención médica funcional. Es necesario asegurar el derecho a una vida plena, al afecto, a la compañía de sus familiares, a la participación en la vida comunitaria. Ciertamente, fortalecer la dignidad del adulto mayor no se reduce al bienestar material, aunque este sea esencial, sino a la integralidad que ofrece el amor a la persona.

En Conapam reconocemos una institución protectora de la dignidad del adulto mayor, en la defensa de sus derechos y el bienestar de una población vulnerable, particularmente cuando se encuentra en situación de pobreza y abandono.

En esto, la Iglesia es la primera llamada a ser una gran familia donde los mayores se sientan amados, acogidos, escuchados, importantes y necesarios. Los adultos mayores no solo son destinatarios de atención, sino protagonistas.

La vejez hay que concebirla como una estación fecunda, una oportunidad para vivir de otro modo el amor, la esperanza, la sabiduría y la fe.