La denuncia de Carevic a sus jugadores tras goleada ante Saprissa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Andrés Carevic no tuvo reparos en reconocer la pobre presentación de Sporting FC tras caer goleado 6-0 ante Saprissa, en un partido en el que el conjunto josefino fue ampliamente superado.

El técnico argentino fue especialmente crítico con la actitud mostrada por sus jugadores y aseguró que lo ocurrido no representa al equipo que había visto durante las jornadas anteriores.

“Creo que la presentación del equipo hoy no nos representa en absoluto. Carecimos, independientemente de lo futbolístico, de actitud, de ganas, y esto no puede suceder. A este equipo no le había sucedido en todas las fechas que habían pasado”, afirmó.

Carevic reconoció además que la goleada llegó en un partido de gran importancia para Sporting, por lo que consideró todavía más preocupante la imagen que dejaron sus dirigidos ante Saprissa.

“Mostrar esta cara, esta presentación en un partido tan importante como este… la verdad que hay que volver a la humildad, hay que seguir trabajando y hay que aprender de esta situación”, señaló.

El entrenador insistió en que el equipo debe tomar la derrota como una lección y evitar que una actuación de este tipo vuelva a repetirse.