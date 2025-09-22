Por primera vez en la historia republicana del país, la Asamblea Legislativa delibera sobre el levantamiento de la inmunidad de un presidente en ejercicio. Este hecho, sin precedentes, no debe ser visto como una crisis institucional, sino como la demostración más contundente de que nuestra democracia está viva, es sólida y que el principio constitucional de que nadie está por encima de la ley se mantiene vigente.

El proceso que enfrenta el presidente Rodrigo Chaves por presunta concusión relacionada con el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha seguido el curso institucional establecido por nuestro marco jurídico. La Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones, solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial. Una comisión especial analizó el caso, escuchó las partes y emitió sus recomendaciones. Ahora, corresponde a los 57 diputados tomar una decisión trascendental.

Este proceso, lejos de debilitar nuestras instituciones, las fortalece. Cuando el Poder Judicial solicita el desafuero de un mandatario y el Poder Legislativo delibera sobre ello con seriedad y apego a la ley, estamos presenciando el funcionamiento pleno del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a toda democracia madura.

Es cierto que la institucionalidad costarricense ha sido cuestionada en los últimos años. La ciudadanía ha expresado su desconfianza hacia los poderes del Estado, y las encuestas reflejan una percepción de corrupción e ineficiencia que preocupa. Sin embargo, este proceso demuestra que, cuando es necesario, las instituciones responden. El Ministerio Público investiga, el Poder Judicial evalúa y resuelve, y el Poder Legislativo delibera. Cada poder cumple con su rol constitucional.

Los 57 diputados que participarán en esta votación histórica cargan sobre sus hombros una responsabilidad inmensa. Su misión no es determinar la culpabilidad o inocencia del presidente Chaves; esa no es su función.

Su responsabilidad es evaluar si existen elementos suficientes para que la justicia pueda continuar su curso. Es una decisión que trasciende las consideraciones políticas partidarias y debe basarse en el análisis técnico-jurídico del expediente.

Las proyecciones indican que no se alcanzarían los 38 votos necesarios para el levantamiento de la inmunidad. Independientemente del resultado, lo importante es que la deliberación se dé con la profundidad que el momento histórico amerita. Cada diputado debe votar conforme a su criterio técnico y su conciencia, no por presiones externas o cálculos políticos.