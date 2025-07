La educación pública costarricense está en crisis. Esto no es nada nuevo y aunque ya lo hemos señalado en varios editoriales, es un asunto tan grave que amerita decirlo una vez más.

Ahora con la deserción. Los números no mienten: 20 mil estudiantes abandonan anualmente el sistema educativo, una cifra que el Ministerio de Educación Pública minimiza al mantenerla “por debajo del 2%”. Pero detrás de ese porcentaje se esconde una realidad devastadora: miles de jóvenes que pierden la oportunidad de construir un mejor futuro.

Más de 23 mil menores no terminaron el curso lectivo en 2024, y durante 2023, la población de jóvenes de 15 a 17 años sin educación aumentó un preocupante 142%.

Esta tendencia se agudiza especialmente después de las vacaciones, cuando la desconexión emocional con el sistema educativo se vuelve definitiva para miles de estudiantes.

El MEP ha intentado paliar la situación con estrategias de recuperación que logran reincorporar apenas 6 mil estudiantes por año, una cifra insuficiente frente a la magnitud del problema. El Bachillerato para la Empleabilidad, aunque positivo, no puede ser la única respuesta a una crisis estructural que requiere soluciones profundas.

La deserción es solo la punta del iceberg de una crisis educativa mayor. Los resultados de las pruebas PISA 2022 colocaron a Costa Rica en el puesto 57 de 81 países evaluados, con un preocupante descenso en las tres áreas fundamentales. En matemáticas, donde obtuvimos nuestro peor resultado histórico, perdimos 18 puntos. En lectura, el promedio de 415 puntos significó una caída de 11 puntos respecto a 2018. En ciencias, también registramos un retroceso significativo.

Estos resultados reflejan una realidad que trasciende las estadísticas: el 53% de los estudiantes apenas pudo identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, evidenciando deficiencias críticas en comprensión lectora. En matemáticas, la situación es aún más grave, con niveles de competencia que nos alejan dramáticamente de los estándares internacionales.

La brecha entre educación pública y privada se amplía mientras persisten carencias fundamentales en infraestructura, metodologías pedagógicas obsoletas y falta de recursos.

El problema es sistémico. No basta con crear programas de recuperación o alternativas educativas si no atacamos las causas estructurales: la pobreza que obliga a los jóvenes a trabajar, la falta de pertinencia de los contenidos educativos, la desconexión entre la escuela y la realidad laboral, y un sistema que no se adapta a las necesidades individuales de aprendizaje.

La educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de pobreza y desigualdad que aqueja al país. Cada estudiante que abandona las aulas representa una oportunidad perdida de desarrollo nacional. Costa Rica no puede permitirse que miles de jóvenes queden excluidos del sistema educativo cuando el conocimiento es el motor del desarrollo en el siglo XXI.

Es urgente una renovación profunda de la educación pública costarricense. Necesitamos metodologías innovadoras, inversión en infraestructura, formación docente continua y, sobre todo, un cambio de paradigma que coloque al estudiante en el centro del proceso educativo. No podemos seguir conformándonos con estadísticas que disfrazan una realidad dramática.