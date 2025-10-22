El consumo de vapeadores entre jóvenes se ha triplicado en apenas cuatro años, pasando del 4% al 13% de la población juvenil. Esto significa que uno de cada siete jóvenes costarricenses utiliza estos dispositivos, muchos de ellos dentro de los propios centros educativos.

Pero el problema va más allá de las cifras estadísticas. Lo verdaderamente preocupante es la sofisticación con la que esta crisis se ha instalado en nuestras instituciones educativas. Según el Colegio de Profesionales en Orientación, estudiantes están replicando estructuras y dinámicas propias de organizaciones criminales para distribuir vapeadores dentro de los colegios. Hay “cabecillas” que coordinan operaciones, distribuidores internos, contactos con comerciantes externos y hasta “campanas” que alertan sobre la presencia de autoridades. Esto no es un juego de niños; es la normalización de la ilegalidad en el espacio que debería ser el más seguro para nuestros hijos.

Los estudiantes de sétimo año, en plena transición a la secundaria, representan el 65% de los afectados. Son jóvenes en una etapa vulnerable, buscando aceptación y enfrentando presiones sociales intensas. En lugar de encontrar apoyo y orientación, se topan con redes de distribución que los convierten en consumidores o, peor aún, en participantes activos de actividades ilícitas.

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia ha documentado que estos dispositivos contienen más de 50 sustancias nocivas para la salud. No hablamos de un hábito inocuo, sino de una amenaza real al desarrollo físico y mental de nuestros jóvenes.

Existe un vacío legal y administrativo que permite que esta situación prolifere. Aunque Costa Rica cuenta con la Ley 10.066 que regula el uso de vapeadores, los protocolos del MEP no se han actualizado adecuadamente. Muchos dispositivos no especifican sus componentes en el etiquetado, lo que dificulta la activación de rutas de atención en los centros educativos. Esta ambigüedad no puede continuar.

Es momento de que las autoridades actúen con contundencia y visión integral. El Ministerio de Educación Pública debe actualizar urgentemente sus protocolos, fortaleciendo la capacitación del personal docente y administrativo para detectar y abordar estas situaciones.

La propuesta de incluir el vapeo dentro de las faltas graves es un paso positivo, pero insuficiente si no viene acompañada de programas preventivos sólidos.

El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de intensificar las campañas de concientización sobre los riesgos reales del vapeo, desmitificando la percepción de que es una alternativa “segura” o “inofensiva”.

Las familias necesitan información clara y herramientas para dialogar con sus hijos sobre estos peligros.

Las autoridades de seguridad deben investigar y desarticular las redes de comercialización que abastecen a estos grupos dentro de los colegios.

No podemos permitir que nuestros centros educativos se conviertan en puntos de venta y distribución de sustancias dañinas.