Costa Rica vive una crisis sin precedentes. Las proyecciones de homicidios para 2025 se encaminan hacia un nuevo récord que nadie quisiera ver.

Pero detrás de estas frías estadísticas se esconde una realidad aún más perturbadora: estamos perdiendo la paz y tranquilidad de poder caminar en las calles y barrios, algo impensable, años atrás.

El crimen organizado ha permeado estructuras que considerábamos sagradas: la familia. El reciente desmantelamiento de 149 estructuras narcofamiliares entre 2019 y 2024 revela una realidad escalofriante. Ya no se trata solo de bandas criminales que operan desde la clandestinidad, sino de núcleos familiares completos que han decidido convertir sus hogares en centros de operaciones criminales.

Como señala el ministro de Seguridad Mario Zamora, la complejidad de estas estructuras familiares radica en que “no se denuncian entre ellos”, creando un muro de silencio que protege la impunidad. Pero este fenómeno va más allá: refleja una sociedad donde sectores vulnerables han encontrado en el crimen organizado una alternativa económica ante la falta de oportunidades legítimas.

Los asesinatos por encargo, el narcotráfico, los robos y asaltos, el aumento de femicidios han convertido a Costa Rica en un país donde salir de casa requiere cálculos de riesgo.

Esta realidad no solo destruye vidas, sino el tejido social mismo. Cuando los ciudadanos modifican sus rutinas por miedo, cuando evitan ciertas zonas o actividades nocturnas, cuando consideran emigrar para buscar la seguridad que su país natal ya no puede garantizar, estamos ante la muerte lenta de la sociedad que conocimos.

La magnitud de la crisis exige una respuesta coordinada, integral y sostenida de todos los actores responsables.

Es hora de que quienes tienen en sus manos el poder de cambiar esta realidad asuman su responsabilidad histórica. Que dejen de lado las diferencias partidarias, las rivalidades institucionales y los cálculos electorales. La seguridad ciudadana no puede ser tema de campaña; debe ser una política de Estado que trascienda gobiernos y partidos.