Costa Rica vive una paradoja que no puede seguir ignorando. Mientras el país se promociona internacionalmente como un paraíso de biodiversidad y ecoturismo, las cifras oficiales revelan una realidad preocupante: apenas el 70% de los objetivos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 se han cumplido, según reconoce Ivonne Montero, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.

Esta contradicción no es solo estadística; es existencial para un país que ha construido su identidad y su modelo económico sobre la premisa de ser un líder mundial en conservación ambiental. El turismo, sector que aporta significativamente al PIB nacional, se sustenta precisamente en esa imagen de país verde que hoy se tambalea por la falta de políticas efectivas y su implementación deficiente.

Costa Rica fue pionera en América Latina al crear un sistema de áreas silvestres protegidas que se convirtió en modelo para otros países. La visión de líderes como Luis Alberto Monge y Mario Boza transformó al país en una referencia mundial de conservación. Sin embargo, esa herencia se está diluyendo ante la ausencia de políticas integrales que vayan más allá de los límites de los parques nacionales.

Como señala David Chavarría del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la gestión no puede limitarse a las áreas protegidas: debe integrar todo el territorio, incluyendo las zonas de amortiguamiento donde viven las comunidades. Aquí radica una de las principales fallas del modelo actual: la desconexión entre las políticas de conservación y la realidad socioeconómica de las poblaciones rurales.

Las consecuencias de este rezago van más allá de lo ambiental. Como advierte Carlos Pérez, viceministro de Ambiente y Energía, la biodiversidad es “la base de nuestra seguridad alimentaria, salud, economía y cultura”. Cuando 26 objetivos de biodiversidad permanecen con ejecuciones realmente bajas, no solo estamos perdiendo especies; estamos comprometiendo los cimientos del desarrollo sostenible que tanto hemos pregonado.

La agricultura, sector clave de la economía nacional, ya siente los efectos de esta degradación. La pérdida de biodiversidad agrícola amenaza la productividad y la resiliencia de los sistemas alimentarios, mientras el cambio climático intensifica presiones sobre ecosistemas ya vulnerables.

Costa Rica tiene una ventana de oportunidad única para corregir el rumbo. El país está actualizando sus planes de biodiversidad y cambio climático para potenciar soluciones para ambos temas, según reportes recientes. Esta coyuntura debe aprovecharse para establecer un nuevo contrato social ambiental que vaya más allá de las buenas intenciones.

La coherencia entre discurso y acción no es solo una cuestión ética; es una necesidad económica y social.