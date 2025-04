Mons. José Rafael Quirós

Arzobispo Metropolitano de San José

El sacramento de la Reconciliación, también conocido como Confesión o Penitencia, es un momento profundo y transformador en la vida de los creyentes, en el que se nos brinda la oportunidad de acercarnos con confianza al Dios de la infinita misericordia, siempre dispuesto a perdonarnos.

Este itinerario de fe comienza con un acto de contrición sincera, donde el creyente reconoce sus errores y busca restablecer su relación, no solo con Dios, sino también consigo mismo y con los demás.

En este recorrido espiritual, somos llamados a la reflexión, al arrepentimiento y a abrir el corazón para permitir una transformación interior profunda. Cada paso en este camino nos invita a renovarnos, acercándonos más a Dios, cultivando una auténtica conversión.

Dios no nos exige perfección, sino honestidad. No nos pide promesas imposibles, sino un corazón dispuesto a intentarlo de nuevo. El propósito de enmienda es ese “sí” que decimos a la gracia, ese paso valiente hacia la conversión. Enmendar significa reconocer un error o una falta y tomar la decisión de corregirlo. No se trata solo de arrepentirse, sino de comprometerse a cambiar la actitud o el comportamiento que llevó a ese error.

Es un proceso de transformación personal, donde se busca mejorar y actuar de manera más correcta en adelante para vivir de acuerdo con los valores y principios que guían una vida auténtica.

En efecto, como penitentes, debemos tener la resolución sincera de romper con el pecado y de hacer todo lo posible por evitar las ocasiones que nos llevan a ello. Es un compromiso que brota del verdadero arrepentimiento y se fortalece con la gracia de Dios. No se trata de una promesa basada solo en la fuerza de voluntad humana, sino de una disposición abierta a la acción transformadora del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que, para recibir el perdón de Dios, no basta con reconocer el pecado y sentir dolor por él; es necesario tener la firme intención de apartarse de esa falta (CIC 1451-1454). Sin esta resolución, la Reconciliación se convierte en un acto vacío, sin frutos duraderos.

Jesús mismo nos muestra el camino del propósito de enmienda cuando le dice a la mujer adúltera:

“Vete, y en adelante no peques más” (Juan 8, 11). No solo le otorga su misericordia, sino que la llama a una vida nueva. Este es el camino al que Dios nos invita: recibir su perdón, pero también comprometernos con una existencia renovada. Para que el propósito de enmienda sea real y eficaz, es necesario asumirlo con humildad y determinación: examinar nuestra vida con sinceridad, sin justificaciones, y preguntarnos cuáles son las áreas donde más fallamos y qué patrones de conducta nos llevan al pecado.

Asimismo, debemos tomar medidas concretas, pues no basta con reconocer nuestros errores; debemos estar dispuestos a cambiar.