Se mantiene la problemática de presupuestos de períodos anteriores, dado que en el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2026 la mayor parte de recursos este asignado a remuneraciones, amortizaciones e intereses de la deuda interna y externa y transferencias corrientes y de capital. El gasto mayor del presupuesto corresponde al servicio de la deuda pública (aproximadamente el 42.3%), seguido por las remuneraciones del personal (23.9%) y las transferencias corrientes y de capital (27.2%), es decir a esas partidas se asigna el 93.% del gasto total. Lo cual nos determina que servicios, materiales y suministros y bienes duraderos apenas se asigna un 6.6 %, lo que impide un mejorar accionar de los ministerios e instituciones públicas, dado el monto que se asigna a inversiones. El proyecto de Presupuesto Nacional de Costa Rica para 2026 se financiará principalmente con ingresos corrientes (61.9%) y deuda pública (38.1%). El fundamental incremental en gasto en inversiones o gasto de capital. El gasto de capital puede permitir a los ministerios e instituciones aumentar su eficiencia y eficacia, y mejorar la calidad de los bienes y servicios para los clientes, la razón de las entidades públicas y privadas y mejorar su calidad de vida.

Los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público y su contribución al incremento de la capacidad instalada. Por, ejemplo inversión real directa como la construcción de obras y edificios.

El gasto público total, y por componentes, tienen un impacto positivo y significativo sobre el crecimiento económico en el corto y el largo plazo. No obstante, no solo se debe lograr el crecimiento económico sino el desarrollo social que permita disminuir la pobreza y la desigualdad. Dado que nuestro país por más de 25 años no ha podido disminuir la pobreza del 20 % y somos unos de los países más desiguales de Latinoamérica. La Cepal indica: “El gasto público de capital tiende a favorecer el crecimiento, ello generará ingresos tributarios en el futuro, contribuirá a la consolidación fiscal y puede ayudar a que se cree un círculo virtuoso de crecimiento sostenible”. Además. La Cepal Señala: “Dado el rol clave que la inversión pública desempeña en el crecimiento económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha hecho hincapié en la importancia de diseñar reglas fiscales dotadas de mecanismos anticíclicos eficientes que protejan el gasto público en capital y atenúen la volatilidad macroeconómica de la región. Los mecanismos que complementan las políticas anticíclicas con la protección y el estímulo de la inversión pública en la parte baja del ciclo pueden ser mucho más efectivos que las reglas fiscales basadas únicamente en metas de gasto o déficit. Si el gasto público de capital tiende a favorecer el crecimiento, ello generará ingresos tributarios en el futuro, contribuirá a la consolidación fiscal y puede ayudar a que se cree un círculo virtuoso de crecimiento sostenible”. Al tener Costa Rica Un nivel de deuda que representa un 56 % del PIB, conscientes que este Gobierno ha a realizados acciones importantes para reducir ese nivel de endeudamiento, es imperativo reducir el gasto público especialmente el gasto corriente e incrementar el gasto de capital., pero no reducir el gasto social, como se dado en algunas oportunidades al reducir recursos para becas, bono de la vivienda y ayudas sociales lo que más a los más pobres. Es importante señalar que el recorte de gastos no se debe realizar en función del objeto del gasto, sino de los programas, subprogramas y actividades y los objetivos y metas. Al realizar en función del objeto del gasto muchas veces quedan programas y actividades sin los recursos necesarios para cumplir los fines para los cuales fueron creadas.